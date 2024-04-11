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Возвращаемся к стандарту Евро-3? Что происходит на рынке топлива

В России нефтяные компании снижают выпуск толуола в пользу производства бензина

С целью предотвращения дефицита бензина российские нефтяные компании рассматривают различные варианты увеличения его производства. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсант».

В частности, предприятия снижают выпуск ароматических углеводородов и перенаправляют прямогонное сырье на бензиновые установки. Это спровоцировало рост цен на толуол, на совещании у вице-премьера Александра Новака эта ситуация стала предметом обсуждения еще в начале апреля. В итоге Правительство РФ поручило Минэнерго, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) выяснить причины.

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Кроме того, обсуждается возможность отказа от действующих экологических норм и возврата к выпуску бензина стандарта Евро-3, а также снятия запрета на использование монометиланилина (ММА, октаноповышающая добавка).

Источники издания подтвердили, что эта мера может помочь, но выражают сомнение относительно того, что такое решение утвердят.

Бензин класса ниже Евро-5 для двигателей современных автомобилей очень вреден, к тому же для хранения ММА необходима специальная инфраструктура, которую еще нужно построить. При этом отмечается, что на текущий момент дефицита толуола не наблюдается.

Напомним, вице-премьер Александр Новак недавно заявил, что в России достаточно мощностей НПЗ, чтобы обеспечить внутренний рынок не только бензином, но и дизтопливом. Рынок топлива сбалансирован, а остатки – в количестве, достаточном для того, чтобы обеспечить весенний спрос.

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Источник: kommersant.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
11.04.2024
Фото:freepik / freepik
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