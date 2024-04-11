Хотите перепродать машину без постановки на учет в ГИБДД? Закон не запрещает

Эксперты объяснили, как законно перепродать снятый с учета в ГИБДД автомобиль

Управление автомобилем, не зарегистрированным в ГИБДД, грозит штрафом: даже для того, чтобы подъехать в подразделение для оформления транспортного средства, понадобится эвакуатор.

На вторичном рынке перепродажа автомобиля является распространенной практикой. Чтобы продать машину без постановки на учет в ГИБДД, необходимо соблюсти определенный алгоритм действий.

Сразу отметим, что российским законодательством собственнику не запрещено продавать автомобиль, даже если он не поставил его на учет в ГИБДД. Регистрация подразумевает допуск транспортного средства к передвижению по дорогам общего пользования. При оформлении купли-продажи владелец автомобиля автоматически меняется.

Новому владельцу, чтобы поставить автомобиль на учет в ГИБДД, необходимо сделать следующее после оформления купли-продажи:

имя нового владельца вписывается в ПТС;

покупатель получает ключи от автомобиля вместе с паспортом транспортного средства (ПТС) и свидетельством о регистрации транспортного средства (СТС);

покупатель ставит машину на учет в ГИБДД в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.

Если новый владелец этого не сделает, ему выпишут штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей согласно статье 19.22 КоАП РФ. Если продавец не ставил машину на учет, то в базе ГИБДД будет информация только о предыдущем владельце. Поэтому, чтобы в госоргане не отказали в принятии документов, договор купли-продажи должен быть составлен грамотно. Для этого необходимо расширить его содержание, указав, что автомобиль принадлежал продавцу (указать, на основании каких документов).

Можно запросить договор купли-продажи между прошлым владельцем автомобиля и продавцом, который сейчас продает машину. Автомобиль могут перепродать несколько раз — главное предоставить договоры купли-продажи и ПТС с отметками, чтобы проследить всю историю сделок. Если предыдущий владелец снял автомобиль с учета, этот факт не помешает новому владельцу зарегистрировать его на себя.

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Источник: tarantas.news