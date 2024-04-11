Этот китайский автомобиль очень популярен в России — аналитики рынка подтвердили

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«Открытие Авто»: Chery впервые вошла в топ-20 популярных иномарок на вторичке РФ

Марка Chery китайского производителя впервые вошла в топ-20 самых популярных в России автобрендов на рынке подержанных машин. Такие данные со ссылкой на результаты исследования аналитиков «Открытие Авто» приводят «Известия».

Отмечается, что по итогам марта 2024 года на российском рынке оформлено 5,3 тысячи сделок по перепродаже автомобилей китайской марки. По сравнению с февралем рост составил 37%.

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Шиномонтаж своими силами – вот что может пойти не так

Рейтинг лидеров среди машин с пробегом иностранного производства возглавляет Toyota. В марте ее продажи достигли 53,9 тыс. экземпляров, рост по отношению к февралю составил 21%. Также значительно прибавили в продажах в марте по сравнению с февралем южнокорейские бренды Kia (33,4 тыс. сделок, рост 23%) и Hyundai (27 тыс., рост 22%).

Как уточнили аналитики, всего с российскими автомобилями в марте состоялось 149,8 тыс. сделок (28% от рынка), с японскими – 137,8 тыс. (25%). Машины немецких марок выбрали 76,4 тыс. покупателей (14%), корейских – 72,5 тыс. (13%).

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Источник: iz.ru

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