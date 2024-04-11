Раскрыт дизайн кроссовера Москвич 8

Представлен Москвич 8 – кроссовер с 7-местным салоном и мотором мощностью 174 л.с.

Московский автомобильный завод «Москвич» показал, каким будет новый флагманский кроссовер Москвич 8. Официальный пресс-релиз сообщает о «продуманной эргономике, высоком уровне комфорта, просторном салоне и широких мультимедийных возможностях», а некоторые СМИ замечают, что в РФ под именем Москвич 8 будут собирать Sehol X8 Plus от JAC Motors.

Москвич 8

Машина имеет габариты 4824/1870/1756 мм при колесной базе 2830 мм – это один класс с VW Tuareg.

Москвич 8

Под капотом – бензиновый турбомотор мощностью 174 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод – передний.

Место водителя в Москвич 8

Москвич 8, некоторые пункты комплектации:

светодиодная оптика

цифровые приборы 12,3"

беспроводная зарядка смартфона

Apple CarPlay и Android Auto

круговой обзор через камеры

Третий ряд сидений Москвич 8

В производство и продажу Москвич 8 должен попасть в конце этого года, цены пока не сообщаются.