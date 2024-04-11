Раскрыт дизайн кроссовера Москвич 8
Представлен Москвич 8 – кроссовер с 7-местным салоном и мотором мощностью 174 л.с.
Московский автомобильный завод «Москвич» показал, каким будет новый флагманский кроссовер Москвич 8. Официальный пресс-релиз сообщает о «продуманной эргономике, высоком уровне комфорта, просторном салоне и широких мультимедийных возможностях», а некоторые СМИ замечают, что в РФ под именем Москвич 8 будут собирать Sehol X8 Plus от JAC Motors.
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Москвич 8
Машина имеет габариты 4824/1870/1756 мм при колесной базе 2830 мм – это один класс с VW Tuareg.
Москвич 8
Под капотом – бензиновый турбомотор мощностью 174 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод – передний.
Место водителя в Москвич 8
Москвич 8, некоторые пункты комплектации:
- светодиодная оптика
- цифровые приборы 12,3"
- беспроводная зарядка смартфона
- Apple CarPlay и Android Auto
- круговой обзор через камеры
Третий ряд сидений Москвич 8
В производство и продажу Москвич 8 должен попасть в конце этого года, цены пока не сообщаются.
- «За рулем» можно читать в Viber
11.04.2024
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