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БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
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А вы знали? Интересный факт о дрэг-рейсинге накануне мероприятия «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»

Самые мощные машины для дрэг-рейсинга потребляют топливо наравне с самолетами

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Продажа билетов на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» вовсю продолжается, и это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех любителей красивых и быстрых автомобилей, а также тех, кто хочет проникнуться атмосферой самого скоростного автоспорта.

И раз уж гвоздем программы является дрэг-рейсинг, неплохо было бы узнать пару интересных фактов о нем. Наверняка вы слышали про Top Fuel Dragster – самый быстрый класс дрэг-рейсинга в мире. Это настоящие монстры на колесах, средний мотор Top Fuel имеет максимальную мощность в пределах 8000-11000 л. с. и такой же крутящий момент.

Top Fuel Dragster
Top Fuel Dragster

Максимально «раскочегаренный» Top Fuel потребляет 5,7 литра нитрометанола в секунду. Для сравнения, Boeing 747 с полностью загруженным салоном потребляет столько же, но энергоэффективность самолета при этом ниже на 25%.

И да, пока вы читаете это строчку, Top Fuel Dragster уже преодолел отметку в 480 км/ч.


Напомним, 23 июня в подмосковном RDRC Racepark состоится масштабное действо, а в центре внимания будет дрэг-рейсинг. На классической дистанции в 402,3 метра сразятся лучшие гонщики страны. Вашему вниманию – яркие машины: дрэгстеры, промоды, фаникары и классические автомобили. Правила просты: нужно первым пересечь финишную линию!

Зрителям будет предложен широкий спектр развлечений и активностей. Вас ждут полеты на вертолете, поездки на гоночном такси, стрельба в тире, а для настоящих храбрецов будет доступно родео с электрическим быком. А также выставка уникальных ретромашин, тест-драйвы новинок автопрома, болельщицкие призы... и большой вечерний концерт модной группы!

«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»: будет здорово!
«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»: будет здорово!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Реклама / ООО «За рулем» / ИНН 7708309078 / erid 4CQwVszH9pWxHpqVpV5

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За Рулем«За рулем»
Фото:NHRA
Количество просмотров 8
12.04.2024
Фото:NHRA
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