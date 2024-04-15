Полиция прострелила колесо, но это не остановило водителя (видео)

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В Приморье арестовали водителя, устроившего пьяную потасовку с полицией

На днях сотрудники ДПС города Большой Камень заметили явно превышающую скорость иномарку и попробовали ее остановить. Но водитель требования проигнорировал, поэтому полиция начала преследование. Вскоре дошло до предупредительного выстрела в воздух.

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«Однако нарушитель на звук стрельбы никак не отреагировал и поехал дальше, в связи с чем страж правопорядка произвёл несколько прицельных выстрелов по колёсам. В результате были повреждены шины, но лихач продолжал ехать на трех спущенных колесах. Лишь когда автомобиль оказался в тупике в районе дома № 16 на улице Маслакова, водитель, остановив транспортное средство, выбежал из салона и попытался скрыться, но был задержан. При задержании он оказал сопротивление», – сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Выяснилось, что «призрачный гонщик» – это 37-летний приморец, ранее лишенный водительских прав за пьяную езду и находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Машина – без учета в ГИБДД, номера числятся в розыске из-за прекращения регистрации. Мужчина привлечен к ответственности по шести статьям КоАП РФ, а суд назначил ему 10 суток ареста. Машина отправлена на штрафстоянку.

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
15.04.2024
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