#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Granta
12 апреля
Машин хватит на 1-2 месяца: дилеры объяснили причину высокого спроса на новинку
Дилеры рассказали об ажиотажном спросе на новую...
Продажи этих машин взлетели в России: лидируют китайский Great Wall и УАЗ
12 апреля
Продажи этих машин взлетели в России: лидируют китайский Great Wall и УАЗ
«Автостат»: рынок новых пикапов в марте побил...
В итоге выйдет дешевле: почему для защиты кузова лучше выбрать пленку
12 апреля
В итоге выйдет дешевле: почему для защиты кузова лучше выбрать пленку
Эксперт «За рулем» назвал плюсы и минусы...

Полный привод и 3 ряда кресел — через неделю состоится премьера нового кроссовера

В Сети показали видеотизер нового кроссовера Mazda CX-80 перед мировой премьерой

Один из ведущих японских производителей Mazda опубликовал в Сети видеоролик с изображением нового кроссовера Mazda CX-80, призванного стать флагманской моделью в линейке бренда.

«Mazda Europe с радостью сообщает о предстоящей презентации совершенно новой Mazda CX-80. Эта долгожданная модель является продолжением успешной модели Mazda CX-60, созданной на платформе Mazda large architecture. Приготовьтесь впечатлиться идеальным сочетанием прогрессивного японского дизайна и передовых технологий, производительности и управляемости», — говорится в сообщении компании под видео.
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Тайный рейд по салонам Exeed – сколько реально стоят машины

Габаритами автомобиль в длину составит примерно 5000 мм, размер колесной базы более 3000 мм. Ожидается, что кроссовер получит гибридную трансмиссию мощностью 327 л.с., вполне вероятно, что будет версия с классическим двигателем внутреннего сгорания.

В компании акцентировали внимание на просторных и универсальных сиденьях Mazda CX-80, три ряда которых обеспечат семи пассажирам приятные впечатления во время езды.

Официальная премьера состоится 18 апреля в 12:00 на YouTube-канале компании, и тогда появится более подробная информация о всех технических характеристиках новинки.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Mazda

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
12.04.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0