Полный привод и 3 ряда кресел — через неделю состоится премьера нового кроссовера

В Сети показали видеотизер нового кроссовера Mazda CX-80 перед мировой премьерой

Один из ведущих японских производителей Mazda опубликовал в Сети видеоролик с изображением нового кроссовера Mazda CX-80, призванного стать флагманской моделью в линейке бренда.

«Mazda Europe с радостью сообщает о предстоящей презентации совершенно новой Mazda CX-80. Эта долгожданная модель является продолжением успешной модели Mazda CX-60, созданной на платформе Mazda large architecture. Приготовьтесь впечатлиться идеальным сочетанием прогрессивного японского дизайна и передовых технологий, производительности и управляемости», — говорится в сообщении компании под видео.

Габаритами автомобиль в длину составит примерно 5000 мм, размер колесной базы более 3000 мм. Ожидается, что кроссовер получит гибридную трансмиссию мощностью 327 л.с., вполне вероятно, что будет версия с классическим двигателем внутреннего сгорания.

В компании акцентировали внимание на просторных и универсальных сиденьях Mazda CX-80, три ряда которых обеспечат семи пассажирам приятные впечатления во время езды.

Официальная премьера состоится 18 апреля в 12:00 на YouTube-канале компании, и тогда появится более подробная информация о всех технических характеристиках новинки.

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Источник: Mazda