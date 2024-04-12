Эти бренды из КНР откроют дилерские и сервисные центры в РФ — называем марки

Автостат: количество дилерских сетей из Китая занимает на рынке РФ более 60%

Доля дилерских сетей китайских автопроизводителей на российском рынке к началу 2024 года увеличилась почти в два раза и составила 60,4%. Такие данные приводят специалисты аналитического агентства «Автостат».

По состоянию на начало января текущего года количество официальных дилерских центров из КНР достигло 2207 (всего в РФ насчитывается 3653 центра), для сравнения – год назад их было 1053. Если эта тенденция сохранится, уже в ближайшее время общее количество китайских дилеров достигнет рекордных показателей.

На фоне такого активного развития аналитики «Автостата» опросили дистрибьюторов китайских автопроизводителей и узнали о их дальнейших планах.

Лидером по количеству дилерских центров является сеть Omoda & Jaecoo, к концу 2023 года у нее было 180 дилерских центров, планы на 2024 год – увеличить их число до 200. При этом в компании уточнили, что эти планы могут быть скорректированы в зависимости от ситуации на рынке.

Также расширение дилерской сети запланировала компания «Джак Автомобиль», в ее активе сейчас 120 действующих центров JAC по России, а до конца 2024 года планируется открыть еще 40 точек продаж и сервисных центров по обслуживанию автомобилей.

Большинство китайских марок намерены развивать свои дилерские сети, причем не только в мегаполисах, но и в регионах РФ. В частности, в «Ливэн Моторс Рус» заявили, что будут развивать сеть в Москве, Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге и городах с численностью от 200 тыс. человек. А в «Джетур Мотор Рус» хотят расширяться в тех городах, где марка Jetour пока не представлена, и одно из направлений – Дальний Восток.

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Источник: «Автостат»