#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Автодоре объявили переход на летний режим на трассах — называем участки
12 апреля
В Автодоре объявили переход на летний режим на трассах — называем участки
Автодор: скоростной режим на некоторых участках...
Запчасти для этих популярных машин придется ждать до полугода
12 апреля
Запчасти для этих популярных машин придется ждать до полугода
Эксперт перечислил машины, ремонт которых может...
Электросамокаты в России не будут «катать» более чем одного «наездника»
12 апреля
Электросамокаты в России не будут «катать» более чем одного «наездника»
В РФ сервис аренды электросамокатов внедрил...

Эти бренды из КНР откроют дилерские и сервисные центры в РФ — называем марки

Автостат: количество дилерских сетей из Китая занимает на рынке РФ более 60%

Доля дилерских сетей китайских автопроизводителей на российском рынке к началу 2024 года увеличилась почти в два раза и составила 60,4%. Такие данные приводят специалисты аналитического агентства «Автостат».

По состоянию на начало января текущего года количество официальных дилерских центров из КНР достигло 2207 (всего в РФ насчитывается 3653 центра), для сравнения – год назад их было 1053. Если эта тенденция сохранится, уже в ближайшее время общее количество китайских дилеров достигнет рекордных показателей.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Тайный рейд по салонам Exeed – сколько реально стоят машины

На фоне такого активного развития аналитики «Автостата» опросили дистрибьюторов китайских автопроизводителей и узнали о их дальнейших планах.

Лидером по количеству дилерских центров является сеть Omoda & Jaecoo, к концу 2023 года у нее было 180 дилерских центров, планы на 2024 год – увеличить их число до 200. При этом в компании уточнили, что эти планы могут быть скорректированы в зависимости от ситуации на рынке.

Также расширение дилерской сети запланировала компания «Джак Автомобиль», в ее активе сейчас 120 действующих центров JAC по России, а до конца 2024 года планируется открыть еще 40 точек продаж и сервисных центров по обслуживанию автомобилей.

Большинство китайских марок намерены развивать свои дилерские сети, причем не только в мегаполисах, но и в регионах РФ. В частности, в «Ливэн Моторс Рус» заявили, что будут развивать сеть в Москве, Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге и городах с численностью от 200 тыс. человек. А в «Джетур Мотор Рус» хотят расширяться в тех городах, где марка Jetour пока не представлена, и одно из направлений – Дальний Восток.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС
Количество просмотров 1
12.04.2024
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0