Проблем с запчастями не будет: страховщики о нюансах страхования авто из Китая

Россиянам рассказали о проблемах при страховании автомобилей из Китая

Лидерами по количеству договоров каско являются автомобили отечественного производства, но вполне вероятно, что уже к концу 2024 года количество застрахованных автомобилей из Китая и российских как минимум сравняется. Такими прогнозами в «Российской газетой» поделились страховщики.

Рассуждая о том, какие сложности могут возникнуть у владельцев китайских машин, начальник Управления добровольного автострахования ПАО СК «Росгосстрах» Елена Федорова подчеркнула, что в 2023 году количество полисов каско, заключенных компанией с владельцами китайских автомобилей, выросло на 236% в сравнении с показателем 2022 года.

Для сравнения – годом ранее этот показатель составлял всего 9%. По итогам 2023 года на пять самых страхуемых марок четыре приходились китайского производства. Лидирует отечественный производитель АВТОВАЗ, затем идут Cherry, Haval, Geely и Changan.

Для страхования по каско огромную роль играет рыночная цена автомобиля, но с 1 апреля разница в цене между машинами, завезенными по параимпорту и купленными у дилеров, уже не играет никакой роли. При завозе автомобилей из стран ЕАЭС нужно будет доплатить разницу растаможки в России и в стране, откуда ввозится автомобиль.

Что касается запчастей на такие модели, то в большинстве случаев проблемы не возникнут, убеждены страховщики.

«На большинство моделей, ввезенных по параллельному импорту, все же можно найти запчасти и обеспечить качественное обслуживание в России. Но если это какая-то экзотика, с запчастями и расходниками могут быть проблемы», — пояснила Федорова.

Отмечается, что каких-то специальных продуктов на рынке страхования для таких редких моделей нет. Дело в том, что у их владельцев потребности такие же, как и у владельцев машин других брендов — все хотят надежную страховую защиту, резюмировала эксперт.

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Источник: Российская газета