Эти автомобили из Китая в зоне риска: эксперты предрекли массовые угоны в России

Страховщик Устинов объяснил, почему в РФ вырастет число угонов машин из Китая

Волна массовых угонов китайских автомобилей может возникнуть в России в ближайшие два года. Таким прогнозом с изданием «Газета.Ru» поделились представители страховых компаний и эксперты-антикриминалисты.

По их мнению, в группе риска китайские модели Haval, Chery и Geely. Уже сегодня в такси и каршеринге начали угонять популярные в этом сегменте модели.

«Мы ожидаем всплеск угонов в ближайшие год или два. Китайские автомобили все больше и больше поглощают российский рынок, автомобили попадают в ДТП, также имеют место быть технические поломки, появляется потребность в запчастях», — рассказал начальник отдела андеррайтинга каско компании МАКС Игорь Устинов.

В основном это коснется Haval Jolion, Chery Tiggo, а также премиальных электрокаров из Китая – Li Auto, Zeekr. Эти модели завозятся по параимпорту, у этих брендов нет представительств в РФ и поставщиков запчастей. В качестве предпосылок к росту угонов в случае увеличения цен на запчасти говорят и в «РЕСО-Гарантия».

«Недостаток запчастей может образоваться, когда машин на рынке будет много, а запчастей на всех будет не хватать, либо цена запчастей не будет удовлетворять потребителей и будут обращения к разборкам», — прогнозирует старший управляющий департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев.

В «Ингосстрахе» солидарны с коллегами и подтверждают, что на фоне проблем с запчастями ситуация с угонами китайских машин резко обострится.

«Как только сработает один или оба фактора, то неминуемо начнется рост угонов», — убежден руководитель отдела урегулирования претензий по угонам «Ингосстраха» Александр Матвиенко.

В зоне риска Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion, прогнозируют в «Абсолют Страховании». На штатную охранную систему китайских машин найдется минимум пять способов угона с ее деактивацией. Начиная от самых простых, с код-грабберами, которые ушли в историю уже лет восемь назад, а теперь возродились, констатирует руководитель центра «Угона.нет» Алексей Курчанов.

Китайские производители применяют простую систему кодирования, хочется верить, что они будут совершенствовать штатные противоугонные системы, резюмировал Курчанов.

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Источник: Газета.Ru