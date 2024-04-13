Конец полуторалитровым кроссоверам? Chery разработала двигатель большого объема

Ecotech Powertrain провела церемонию первого запуска гибридного двигателя H4J20

Китайская автомобильная корпорация Chery Group запустила в производство новый гибридный двигатель H4J20 объемом 2 литра. Этот двигатель разработан с использованием передовых технологий и предназначен для оснащения внедорожника Jietu D01.

Презентация двигателя H4J20

Гибридный двигатель H4J20 обладает относительно большим объемом с исключительной экономичностью. При разработке двигателя особый акцент делался на максимальную мощность, крутящий момент и тепловой КПД. Цикл разработки двигателя H4J20, был завершен всего за 21 месяц.

Двигатель H4J20 дебютирует под капотом хардкорного гибридного внедорожника Jietu D01. Jietu, суббренд Chery, специализируется на производстве внедорожников, а D01 станет флагманом его модельного ряда, сочетая в себе мощь гибридной силовой установки с проходимостью полноприводного шасси.

Ожидается, что Jietu D01 с двигателем H4J20 будет обладать превосходной динамикой и топливной экономичностью. Мощная гибридная силовая установка обеспечит исключительное ускорение и уверенное движение на бездорожье, при этом сохраняя низкий расход топлива.

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Источник: ITHome