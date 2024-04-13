Аналог Skoda Karoq от Volkswagen теперь можно купить в автосалонах

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В Китае стартовали розничные продажи обновленного кроссовера Jetta VS5

Обновленный VS5 отличается от прошлогодней модели измененной передней частью. Она приобрела более агрессивный и спортивный вид, лишившись хромированных элементов и получив черные. В салоне существенных изменений не произошло. Он по-прежнему просторный и хорошо продуманный.

Jetta VS5
Jetta VS5

VS5 построен на платформе Volkswagen MQB, которая также лежит в основе Skoda Karoq. Габариты автомобиля составляют 4418 х 1841 х 1616 мм, а колесная база 2630 мм.

Интерьер Jetta VS5
Интерьер Jetta VS5
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Под капотом кроссовера установлен 1,4-литровый турбомотор Volkswagen EA211-DLE мощностью 150 л. с. Привод исключительно на переднюю ось.

Всего для Jetta VS5 доступно семь комплектаций, две из которых оснащаются механической коробкой передач, а остальные — 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. Базовая версия с «механикой» стоит 12,15 тыс. долларов. Самый доступный вариант с «автоматом» обойдется в 13,6 тыс. долларов. Топовая комплектация оценивается в 16,8 тыс. долларов.

Источник: Autohome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Autohome
13.04.2024
Фото:Autohome
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