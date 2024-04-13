Брутальный, но эстетичный тюнинг-проект на базе Land Rover Defender
Немецкое тюнинг-ателье Mansory, известное своими эксклюзивными и дерзкими проектами, на этот раз взялось за новый Land Rover Defender.
Массивные расширенные крылья, «мускулистые» бамперы с крупными воздухозаборниками, измененная решетка радиатора – все это показывает фирменный стиль Mansory. А также стильные карбоновые накладки на дверях, массивный диффузор сзади и огромный спойлер на корме дополняют этот грозный образ.
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Но главной изюминкой, безусловно, являются гигантские 24-дюймовые диски фантастического дизайна, обутые в низкопрофильную резину размера 295/30. Их рисунок напоминает знаменитые колеса Mercedes-Maybach.
Если внешность Defender от Mansory демонстрирует брутальность, то интерьер источает роскошь и изысканность. Здесь все отделано черной кожей и алькантарой с контрастной бронзовой прострочкой. Некоторые элементы управления также получили стильные бронзовые накладки.
Но самое главное скрывается под капотом. Стандартный 5-литровый бензиновый V8 с двумя турбинами был серьезно форсирован. Его отдача выросла до невероятных 650 л. с. и 870 Н·м крутящего момента! Это на 125 л. с. и 245 Н·м больше, чем у стоковой версии. Разгон до сотни теперь занимает всего 4,9 секунды – на полсекунды быстрее оригинала. Правда, максималка, как и раньше, ограничена на 250 км/ч.
Стоимость Defender не разглашается.
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Источник: Mansory
Отзывы о Land Rover Defender (4)
нет
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.