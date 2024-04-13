Брутальный, но эстетичный тюнинг-проект на базе Land Rover Defender

Немецкое тюнинг-ателье Mansory переработало внедорожник Land Rover Defender

Немецкое тюнинг-ателье Mansory, известное своими эксклюзивными и дерзкими проектами, на этот раз взялось за новый Land Rover Defender.

Массивные расширенные крылья, «мускулистые» бамперы с крупными воздухозаборниками, измененная решетка радиатора – все это показывает фирменный стиль Mansory. А также стильные карбоновые накладки на дверях, массивный диффузор сзади и огромный спойлер на корме дополняют этот грозный образ.

Land Rover Defender by Mansory

Но главной изюминкой, безусловно, являются гигантские 24-дюймовые диски фантастического дизайна, обутые в низкопрофильную резину размера 295/30. Их рисунок напоминает знаменитые колеса Mercedes-Maybach.

Если внешность Defender от Mansory демонстрирует брутальность, то интерьер источает роскошь и изысканность. Здесь все отделано черной кожей и алькантарой с контрастной бронзовой прострочкой. Некоторые элементы управления также получили стильные бронзовые накладки.

Land Rover Defender by Mansory

Но самое главное скрывается под капотом. Стандартный 5-литровый бензиновый V8 с двумя турбинами был серьезно форсирован. Его отдача выросла до невероятных 650 л. с. и 870 Н·м крутящего момента! Это на 125 л. с. и 245 Н·м больше, чем у стоковой версии. Разгон до сотни теперь занимает всего 4,9 секунды – на полсекунды быстрее оригинала. Правда, максималка, как и раньше, ограничена на 250 км/ч.

Стоимость Defender не разглашается.

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Источник: Mansory