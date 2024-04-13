Не вся «механика» надежна: эти автомобили с МКП лучше не покупать
При покупке подержанного автомобиля многие водители отдают предпочтение моделям с механической коробкой передач (МКП). Однако не все автомобили с МКП надежны, и некоторые из них лучше избегать.
По словам автомобильного эксперта Егора Васильева, подержанные автомобили Lada с МКП не рекомендуется покупать из-за их ненадежности. В частности, это касается переднеприводных моделей ВАЗ-2108, 2109, 2110, 2114 и Lada Priora.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Проблема заключается в том, что долговечность коробки передач на этих автомобилях зависит от двух факторов: правильного алгоритма переключения передач и качества элементов коробки. Часто у подержанных ВАЗов обе эти характеристики оставляют желать лучшего.
Быстрые переключения приводят к износу синхронизаторов, а также к повреждениям зубьев на муфтах и шестернях. В результате переключения передач сопровождаются скрежетом, а передачи могут самопроизвольно выбиваться.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Российская газета