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Не вся «механика» надежна: эти автомобили с МКП лучше не покупать

Эксперт привел список наименее надежных подержанных автомобилей с МКП

При покупке подержанного автомобиля многие водители отдают предпочтение моделям с механической коробкой передач (МКП). Однако не все автомобили с МКП надежны, и некоторые из них лучше избегать.

По словам автомобильного эксперта Егора Васильева, подержанные автомобили Lada с МКП не рекомендуется покупать из-за их ненадежности. В частности, это касается переднеприводных моделей ВАЗ-2108, 2109, 2110, 2114 и Lada Priora.

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Проблема заключается в том, что долговечность коробки передач на этих автомобилях зависит от двух факторов: правильного алгоритма переключения передач и качества элементов коробки. Часто у подержанных ВАЗов обе эти характеристики оставляют желать лучшего.

Быстрые переключения приводят к износу синхронизаторов, а также к повреждениям зубьев на муфтах и шестернях. В результате переключения передач сопровождаются скрежетом, а передачи могут самопроизвольно выбиваться.

Источник: Российская газета

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За РулемЛежнин Роман
Фото:freepik / wirestock
Количество просмотров 1
13.04.2024
Фото:freepik / wirestock
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