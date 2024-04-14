Автомобили этих марок признаны самыми надежными в мире

Lexus, Toyota и Mini лидируют в списке самых надёжных автомобилей

Британский автомобильный журнал What Car? опубликовал ежегодный рейтинг самых надежных автобрендов, основанный на данных о поломках и расходах на ремонт более 50 000 автомобилей различного возраста.

Lexus

Lexus возглавляет рейтинг с впечатляющим показателем надежности 98,3%. Японская марка славится своими высококачественными материалами, точной сборкой и надежными двигателями. Самым надежным автомобилем Lexus признан кроссовер NX 2014-2021 годов с рейтингом надежности 99,8%.

Lexus NX

Toyota

Toyota заняла второе место с показателем 97,4%. Японский автопроизводитель известен своей долговечностью и низкими эксплуатационными расходами. Самой беспроблемной моделью Toyota была признана Yaris 2011-2020 годов.

Mini

Бренд Mini, принадлежащий BMW, занял третье место с показателем 97,2%, став самым надежным европейским автопроизводителем. Лидером среди моделей Mini стал Clubman 2015-2024 годов с рейтингом 97,9%.

Кроме этих трех лидеров, журнал What Car? также отметил другие надежные бренды, такие как Hyundai (96,2%), Kia (95,8%), Subaru (95,7%) и Mazda (95,4%).

Стоит отметить, что эти рейтинги основаны на данных о поломках и расходах на ремонт в Великобритании. На надежность автомобиля могут влиять различные факторы, такие как климатические условия, качество вождения и режим технического обслуживания.

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Источник: What Car?