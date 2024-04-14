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Неординарный способ предотвращения эвакуации от московского водителя

В Химках водитель приковал свой Porsche цепью к столбу, чтобы избежать эвакуации

Водитель автомобиля Porsche решил применить необычный метод, чтобы предотвратить эвакуацию своего автомобиля в Химках. Он поставил свой роскошный автомобиль на цепь, прикрепив ее к столбу.

История разошлась по социальным сетям, и пользователи активно обсуждают этот необычный случай. В группе «Типичные Химки» во ВКонтакте очевидцы поделились фотографией и рассказали о происшествии. По их словам, владелец Porsche припарковал свой автомобиль рядом с запрещающим знаком, а затем снял номера с машины и прикрепил ее к столбу с помощью цепи.

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Пользователи социальных сетей начали предполагать, что водитель решил приковать свой автомобиль к столбу, чтобы задержать эвакуаторщиков, если они решат отправить его на штрафстоянку. Этот метод может быть рискованным, но, очевидно, владелец Porsche был готов пойти на крайние меры, чтобы сохранить свое авто.

Необычные способы предотвращения эвакуации автомобилей не являются новостью. В прошлом уже были случаи, когда водители использовали различные методы, чтобы защитить свои машины от эвакуации. Однако приковывание автомобиля к столбу цепью является довольно редким и дерзким подходом.

Важно отметить, что такие действия могут иметь юридические последствия, и владельцу автомобиля Porsche стоит быть готовым к ним. Задержание эвакуаторщиков может быть рассмотрено как нарушение закона, и водитель может столкнуться с штрафами или другими санкциями.

Источник: «Типичные Химки»

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash | vk.com / tipkhimki
Количество просмотров 4
14.04.2024
Фото:Unsplash | vk.com / tipkhimki
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Отзывы о Porsche Cayenne (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Porsche Cayenne  2013
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Потрясающий звук!

Недостатки:

Нет

Комментарий:

Топово звучит!

+3