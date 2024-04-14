Мир прощается с легендарным суперкаром

Lamborghini выпустил прощальную версию Huracan STJ тиражом 10 машин

Lamborghini прощается со своей знаковой моделью Huracan, отмечая ее 10-летие и более 20 000 проданных экземпляров. Последним аккордом в симфонии Huracan стала эксклюзивная серия Huracan STJ.

Lamborghini Huracan STJ

Huracan STJ выпущен всего в 10 экземплярах и основан на заднеприводной версии Huracan STO. Он получил существенные изменения в экстерьере, включая измененный передний спойлер для лучшего охлаждения. Задний спойлер также был перемещен для улучшения аэродинамики на высоких скоростях.

Lamborghini Huracan STJ оснащен новыми гоночными амортизаторами, позволяющими настраивать характеристики подвески под конкретный трек или стиль вождения. Усовершенствованные шины Bridgestone Potenza в сочетании с одноболтовым креплением к 20-дюймовым дискам из алюминиевого сплава обеспечивают исключительное сцепление с дорогой.

Lamborghini Huracan STJ

Несмотря на все изменения, Huracan STJ сохраняет знаковый 5,2-литровый атмосферный двигатель V10 мощностью 630 л. с. Благодаря оптимизированной аэродинамике и управляемости, он на целую секунду быстрее, чем Huracan STO на знаменитой трассе Нардо в Италии.

Huracan STJ выделяется эксклюзивной цветовой схемой: основной цвет Blu Eliadi дополнен черными, красными и белыми линиями. Салон отделан алькантарой с контрастной красной прострочкой, создавая спортивную и роскошную атмосферу.

Цена Lamborghini Huracan STJ пока не объявлена.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: IXBT