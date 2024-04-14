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Мир прощается с легендарным суперкаром

Lamborghini выпустил прощальную версию Huracan STJ тиражом 10 машин

Lamborghini прощается со своей знаковой моделью Huracan, отмечая ее 10-летие и более 20 000 проданных экземпляров. Последним аккордом в симфонии Huracan стала эксклюзивная серия Huracan STJ.

Lamborghini Huracan STJ
Lamborghini Huracan STJ

Huracan STJ выпущен всего в 10 экземплярах и основан на заднеприводной версии Huracan STO. Он получил существенные изменения в экстерьере, включая измененный передний спойлер для лучшего охлаждения. Задний спойлер также был перемещен для улучшения аэродинамики на высоких скоростях.

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Легендарный значок Lamborghini изменился: что нового

Lamborghini Huracan STJ оснащен новыми гоночными амортизаторами, позволяющими настраивать характеристики подвески под конкретный трек или стиль вождения. Усовершенствованные шины Bridgestone Potenza в сочетании с одноболтовым креплением к 20-дюймовым дискам из алюминиевого сплава обеспечивают исключительное сцепление с дорогой.

Lamborghini Huracan STJ
Lamborghini Huracan STJ

Несмотря на все изменения, Huracan STJ сохраняет знаковый 5,2-литровый атмосферный двигатель V10 мощностью 630 л. с. Благодаря оптимизированной аэродинамике и управляемости, он на целую секунду быстрее, чем Huracan STO на знаменитой трассе Нардо в Италии.

Huracan STJ выделяется эксклюзивной цветовой схемой: основной цвет Blu Eliadi дополнен черными, красными и белыми линиями. Салон отделан алькантарой с контрастной красной прострочкой, создавая спортивную и роскошную атмосферу.

Цена Lamborghini Huracan STJ пока не объявлена.

Источник: IXBT

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Lamborghini
Количество просмотров 2
14.04.2024
Фото:Lamborghini
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Отзывы о Lamborghini Huracan (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Lamborghini Huracan  2016
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

красивая

Недостатки:

медленная

Комментарий:

я пешком быстрее хожу))

-4