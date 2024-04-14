Мир прощается с легендарным суперкаром
Lamborghini прощается со своей знаковой моделью Huracan, отмечая ее 10-летие и более 20 000 проданных экземпляров. Последним аккордом в симфонии Huracan стала эксклюзивная серия Huracan STJ.
Huracan STJ выпущен всего в 10 экземплярах и основан на заднеприводной версии Huracan STO. Он получил существенные изменения в экстерьере, включая измененный передний спойлер для лучшего охлаждения. Задний спойлер также был перемещен для улучшения аэродинамики на высоких скоростях.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Lamborghini Huracan STJ оснащен новыми гоночными амортизаторами, позволяющими настраивать характеристики подвески под конкретный трек или стиль вождения. Усовершенствованные шины Bridgestone Potenza в сочетании с одноболтовым креплением к 20-дюймовым дискам из алюминиевого сплава обеспечивают исключительное сцепление с дорогой.
Несмотря на все изменения, Huracan STJ сохраняет знаковый 5,2-литровый атмосферный двигатель V10 мощностью 630 л. с. Благодаря оптимизированной аэродинамике и управляемости, он на целую секунду быстрее, чем Huracan STO на знаменитой трассе Нардо в Италии.
Huracan STJ выделяется эксклюзивной цветовой схемой: основной цвет Blu Eliadi дополнен черными, красными и белыми линиями. Салон отделан алькантарой с контрастной красной прострочкой, создавая спортивную и роскошную атмосферу.
Цена Lamborghini Huracan STJ пока не объявлена.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: IXBT
Отзывы о Lamborghini Huracan (1)
красивая
медленная
я пешком быстрее хожу))