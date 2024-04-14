В России теперь официально продается яркий и броский родстер

В Москве состоялась презентация родстера MG Cyberster за 9,5 млн рублей

Cyberster оснащен мощной электрической силовой установкой мощностью 544 л. с. и крутящим моментом 725 Н·м. Система полного привода обеспечивает разгон до 100 км/ч за впечатляющие 3,2 секунды. Аккумуляторная батарея емкостью 77 кВт·ч обеспечивает запас хода до 576 км.

MG Cyberster

Помимо выдающихся технических характеристик, Cyberster привлекает рядом инновационных особенностей. Электрическая крыша открывается и закрывается полностью всего за 10 секунд, даже во время движения со скоростью до 50 км/ч.

MG Cyberster

Вертикальные двери типа «ножницы» открываются с регулируемым углом от 30 до 70 градусов. За работу мультимедийной системы отвечает однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8155 и популярный игровой движок Unreal Engine, создающий захватывающий пользовательский интерфейс.

Автомобиль оборудован высокоэффективными тормозами Brembo с четырехпоршневыми суппортами. Cyberster ставится на стильные 20-дюймовые колесные диски.

MG Cyberster

Продажи MG Cyberster в России уже стартовали, но по цене, которая существенно отличается от его стоимости в Китае. В Китае автомобиль стоит около 4 млн рублей, в то время как в России его стоимость составляет от 9,5 млн рублей, включая НДС.

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Источник: Автоновости дня