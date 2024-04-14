Утилитарный внедорожник обрел роскошный вид благодаря тюнингу

Ателье Project Kahn полностью переработало внедорожник INEOS Grenadier

Новорожденный внедорожник INEOS Grenadier, созданный в качестве идейного преемника легендарного Land Rover Defender, обзавелся своим первым комплектом тюнинга. Преображение осуществила компания Chelsea Truck Company, дочернее предприятие знаменитого ателье Project Kahn.

INEOS Grenadier by Project Kahn

Центральным элементом тюнинга стал роскошный интерьер. Заводские сиденья Recaro облачены в благородную коричневую кожу с трехмерной перфорацией, придавая салону премиальный вид.

INEOS Grenadier by Project Kahn

В экстерьере Grenadier был доработан 20-дюймовыми легкосплавными дисками Mondial RS Forged, 35-дюймовыми внедорожными шинами и расширенными колесными арками.

Вскоре ожидается выпуск более полного комплекта тюнинга, который представит обновленную решетку радиатора и еще более широкие расширители колесных арок.

INEOS Grenadier by Project Kahn

Основатель и глава Project Kahn Афзал Кан обещает представить в ближайшее время программу комплексной модернизации INEOS Grenadier, которая превратит его в настоящий эксклюзив. Тюнинг привнесет в автомобиль еще больше комфорта, роскоши и внедорожных возможностей, превращая его в идеальный вариант для тех, кто ценит как стиль, так и практичность.

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Источник: Carscoops