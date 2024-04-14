#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Volkswagen Polo
14 апреля
Живучие мотор и коробка, хорошее ЛКП, удобная посадка – достойная альтернатива «Гранте»
Эксперт «За рулем» посоветовал Volkswagen Polo...
Эти спорткары признаны самыми популярными в России: 5 новых и 5 подержанных авто
14 апреля
Эти спорткары признаны самыми популярными в России: 5 новых и 5 подержанных авто
Эксперты Авито Авто провели анализ и...
«Теневые» АЗС: что это такое и как с ними бороться?
14 апреля
«Теневые» АЗС: что это такое и как с ними бороться?
В Правительстве обсудили инструменты и методы...

Утилитарный внедорожник обрел роскошный вид благодаря тюнингу

Ателье Project Kahn полностью переработало внедорожник INEOS Grenadier

Новорожденный внедорожник INEOS Grenadier, созданный в качестве идейного преемника легендарного Land Rover Defender, обзавелся своим первым комплектом тюнинга. Преображение осуществила компания Chelsea Truck Company, дочернее предприятие знаменитого ателье Project Kahn.

INEOS Grenadier by Project Kahn
INEOS Grenadier by Project Kahn

Центральным элементом тюнинга стал роскошный интерьер. Заводские сиденья Recaro облачены в благородную коричневую кожу с трехмерной перфорацией, придавая салону премиальный вид.

INEOS Grenadier by Project Kahn
INEOS Grenadier by Project Kahn
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Сравнили китайские кроссоверы одной модели, но из разных партий: в чем разница?

В экстерьере Grenadier был доработан 20-дюймовыми легкосплавными дисками Mondial RS Forged, 35-дюймовыми внедорожными шинами и расширенными колесными арками.

Вскоре ожидается выпуск более полного комплекта тюнинга, который представит обновленную решетку радиатора и еще более широкие расширители колесных арок.

INEOS Grenadier by Project Kahn
INEOS Grenadier by Project Kahn

Основатель и глава Project Kahn Афзал Кан обещает представить в ближайшее время программу комплексной модернизации INEOS Grenadier, которая превратит его в настоящий эксклюзив. Тюнинг привнесет в автомобиль еще больше комфорта, роскоши и внедорожных возможностей, превращая его в идеальный вариант для тех, кто ценит как стиль, так и практичность.

Источник: Carscoops

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Project Kahn
Количество просмотров 2
14.04.2024
Фото:Project Kahn
Поделиться:
Оцените материал:
0