Ford выпустил самый совершенный Focus в истории марки

Ford представил одну из прощальных модификаций – хот-хэтч Focus ST Edition

Ford продолжает совершенствовать легендарную модель Focus, представляя Focus ST Edition – самый амбициозный и технологичный хот-хэтч в истории марки.

Focus ST Edition выделяется ярко-синим цветом Azura с черными акцентами High Gloss Black. Интерьер автомобиля украшен элементами синего цвета Motion Blue и элегантным карбоновым декором. 19-дюймовые легкосплавные диски черного цвета с резиной Pirelli P Zero Corsa дополняют яркий образ автомобиля.

Ford Focus ST Edition

Сердцем Focus ST Edition остается 2,3-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost мощностью 280 л. с., сочетающийся с надежной 6-ступенчатой механической коробкой передач. Основные изменения сосредоточены на подвеске. Модель получила регулируемую подвеску KW Automotive с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом и пружинами, жесткость которых на 50% выше стандартных.

Интерьер Ford Focus ST Edition

Водители могут изменять дорожный просвет в диапазоне 20 мм и использовать фирменную документацию Ford Performance для настройки подвески под различные условия вождения. Для любителей гонок предусмотрены специальные настройки для легендарной трассы Нюрбургринг Нордшляйфе.

Компания Ford не раскрывает информацию об ограничении тиража или сроках производства Focus ST Edition. Автомобиль уже доступен к заказу у европейских дилеров марки.

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Источник: Ford