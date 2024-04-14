Ford выпустил самый совершенный Focus в истории марки
Ford продолжает совершенствовать легендарную модель Focus, представляя Focus ST Edition – самый амбициозный и технологичный хот-хэтч в истории марки.
Focus ST Edition выделяется ярко-синим цветом Azura с черными акцентами High Gloss Black. Интерьер автомобиля украшен элементами синего цвета Motion Blue и элегантным карбоновым декором. 19-дюймовые легкосплавные диски черного цвета с резиной Pirelli P Zero Corsa дополняют яркий образ автомобиля.
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Сердцем Focus ST Edition остается 2,3-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost мощностью 280 л. с., сочетающийся с надежной 6-ступенчатой механической коробкой передач. Основные изменения сосредоточены на подвеске. Модель получила регулируемую подвеску KW Automotive с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом и пружинами, жесткость которых на 50% выше стандартных.
Водители могут изменять дорожный просвет в диапазоне 20 мм и использовать фирменную документацию Ford Performance для настройки подвески под различные условия вождения. Для любителей гонок предусмотрены специальные настройки для легендарной трассы Нюрбургринг Нордшляйфе.
Компания Ford не раскрывает информацию об ограничении тиража или сроках производства Focus ST Edition. Автомобиль уже доступен к заказу у европейских дилеров марки.
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Источник: Ford
Отзывы о Ford Focus (3)
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.