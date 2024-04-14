Новый Land Cruiser Prado не будет настоящим внедорожником и вот почему
Компания Toyota недавно объявила, что новое поколение внедорожника Toyota Prado не будет иметь специальных внедорожных версий, таких как TRD Pro и Trailhunter.
Инженер проекта Prado и 4Runner Кейта Морицу объяснил это решение тем, что Land Cruiser обладает самобытным характером и Toyota не планирует выпускать заводские вездеходные комплекты для Prado.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Вместо этого Toyota рекомендует покупателям, желающим покорять бездорожье, обратить внимание на модель 4Runner, которая по-прежнему будет предлагаться в комплектациях TRD Pro и Trailhunter.
Причина такого разделения кроется в разнице в позиционировании 4Runner и Prado на некоторых рынках, в частности в Северной Америке. Такое дифференцирование, вероятно, будет применяться и к глобальной версии Prado. Однако за пределами США роль 4Runner в ближайшем будущем будет передана новому поколению Fortuner.
Стоит отметить, что и более крупный Land Cruiser 300 не имеет версий TRD Pro и Trailhunter, но предлагает спортивный пакет GR Sport.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Motor1
Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)
Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.