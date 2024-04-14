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Новый Land Cruiser Prado не будет настоящим внедорожником и вот почему

Toyota не будет выпускать подготовленные внедорожные версии Prado

Компания Toyota недавно объявила, что новое поколение внедорожника Toyota Prado не будет иметь специальных внедорожных версий, таких как TRD Pro и Trailhunter.

Инженер проекта Prado и 4Runner Кейта Морицу объяснил это решение тем, что Land Cruiser обладает самобытным характером и Toyota не планирует выпускать заводские вездеходные комплекты для Prado.

Toyota Prado
Toyota Prado
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Вместо этого Toyota рекомендует покупателям, желающим покорять бездорожье, обратить внимание на модель 4Runner, которая по-прежнему будет предлагаться в комплектациях TRD Pro и Trailhunter.

Причина такого разделения кроется в разнице в позиционировании 4Runner и Prado на некоторых рынках, в частности в Северной Америке. Такое дифференцирование, вероятно, будет применяться и к глобальной версии Prado. Однако за пределами США роль 4Runner в ближайшем будущем будет передана новому поколению Fortuner.

Стоит отметить, что и более крупный Land Cruiser 300 не имеет версий TRD Pro и Trailhunter, но предлагает спортивный пакет GR Sport.

Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Toyota
14.04.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.

+7