Новый Land Cruiser Prado не будет настоящим внедорожником и вот почему

Toyota не будет выпускать подготовленные внедорожные версии Prado

Компания Toyota недавно объявила, что новое поколение внедорожника Toyota Prado не будет иметь специальных внедорожных версий, таких как TRD Pro и Trailhunter.

Инженер проекта Prado и 4Runner Кейта Морицу объяснил это решение тем, что Land Cruiser обладает самобытным характером и Toyota не планирует выпускать заводские вездеходные комплекты для Prado.

Toyota Prado

Вместо этого Toyota рекомендует покупателям, желающим покорять бездорожье, обратить внимание на модель 4Runner, которая по-прежнему будет предлагаться в комплектациях TRD Pro и Trailhunter.

Причина такого разделения кроется в разнице в позиционировании 4Runner и Prado на некоторых рынках, в частности в Северной Америке. Такое дифференцирование, вероятно, будет применяться и к глобальной версии Prado. Однако за пределами США роль 4Runner в ближайшем будущем будет передана новому поколению Fortuner.

Стоит отметить, что и более крупный Land Cruiser 300 не имеет версий TRD Pro и Trailhunter, но предлагает спортивный пакет GR Sport.

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Источник: Motor1