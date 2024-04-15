Названы самые дешевые минивэны на российском рынке

Эксперты подобрали список самых доступных новых минивэнов на российском рынке

Минивэны, благодаря своим просторным салонам и удобной посадке, пользуются популярностью среди семейных людей и тех, кто часто путешествует большой компанией. Несмотря на то, что минивэны ассоциируются с дорогими автомобилями, на российском рынке есть и доступные варианты.

Haima 7 X

Самый бюджетный минивэн в России — Haima 7X. Базовая комплектация AT Luxury с 1,6-литровым двигателем GDI мощностью 195 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач обойдётся в 3 600 000 рублей. В оснащение входят фронтальные и боковые подушки и шторки безопасности, задние парктроники, камера заднего вида, система кругового обзора, бесключевой доступ, круиз-контроль и системы активной безопасности. Трехрядный салон отделан кожей.

Haima 7X

Forthing Yacht

За 4 190 000 рублей можно приобрести китайский минивэн Forthing Yacht. Единственная комплектация Premium оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 197 л.с., роботизированной коробкой передач 7DCT и передним приводом. Семиместный трехрядный минивэн имеет богатую комплектацию: круиз-контроль, система кругового обзора, задние парктроники, система мониторинга слепых зон, климат-контроль, бесключевой доступ, отделанный кожей мультируль. Водительское кресло оснащено функцией массажа, а сиденья первого и второго ряда — обогревом и вентиляцией.

Forthing Yacht

GAC M 8

Премиальный минивэн GAC M8 будет стоить от 4 549 000 рублей за базовую комплектацию Luxury. Она включает в себя 2-литровый турбомотор мощностью 252 л.с., восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и передний привод. В оснащение входят шесть подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша и система кругового обзора. Салон GAC M8 отделан премиальными материалами и имеет семь посадочных мест.

GAC M8

Forthing M7

Forthing M7 с 2,0-литровым бензиновым мотором и восьмиступенчатым классическим «автоматом» с гидротрансформатором. Стоимость автомобиля составляет 5 500 000 рублей за единственную доступную в России комплектацию.

Forthing M7

Hongqi HQ9

Завершает подборку Hongqi HQ9, роскошный минивэн, появившийся в продаже прошлой осенью. На текущий момент автомобиль предлагается по цене от 7 890 000 рублей. Его силовая установка состоит из 2,0-литрового 245-сильного бензинового мотора в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором.

Hongqi HQ9

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автоновости дня