Как готовиться к путешествию на авто: правила базовые и неочевидные

Эксперт Становкин поделился советами по планированию автопутешествия весной

Базовые правила подготовки к автопутешествию многим известны, но о них еще раз напомнил директор по коммуникациям МТС Travel Сергей Становкин.

Необходимо провести плановый техосмотр автомобиля, обновить аптечку, установить автомобильные гаджеты, положить запасной комплект теплой одежды и водонепроницаемую обувь.

Автопутешественникам рекомендуется иметь в багажнике запасное колесо, омывайку, канистру моторного масла, буксирный трос и проушину, домкрат, баллонный ключ и лампы для фар и габаритных огней. Однако помимо очевидных рекомендаций есть несколько нюансов, которые могут пригодиться в планировании путешествия на автомобиле.

В частности, Становкин советует утвердить список мест для посещения. По его мнению, если друзья исследовали все маршруты Золотого кольца и Русского Севера, не обязательно делать то же самое. Он предлагает составить свой, оригинальный план путешествия, заглянуть на сайты региональных и областных туристических информационных центров (ТИЦ) для получения подсказок и выбора нового направления, а также поискать малоизвестные достопримечательности.

Прежде чем утверждать список мест для посещения, он рекомендует убедиться, что есть достоверные данные о них. Так, многие туристы, впервые оказавшись в Никола-Ленивце, не ожидают, что там почти нет указателей, а преодолевать километры расстояния между арт-объектами придется пешком. Поэтому нужно провести собственное исследование: изучить официальные сайты локаций, прочитать как хорошие, так и негативные отзывы, проконсультироваться с другими путешественниками и т. д.

Становкин также подчеркнул важность приложений для туристов: с их помощью можно на ходу купить билеты на местные фестивали, спонтанно записаться на экскурсии и забронировать освободившийся номер в гостинице (а при необходимости – все быстро отменить).

В дополнение эксперт советует перевести приложения в офлайн-режим на случай, если перестанут работать LTE и GPS. Он рекомендует скачать несколько навигаторов для автомобильных и пеших маршрутов, онлайн-кошелек для учета расходов, медицинское приложение «Первая помощь», пару путеводителей, а также взять с собой обычную бумажную карту.

Неплохой вариант для тех, кто любит путешествовать на автомобиле, – Suzuki Vitara. На вторичном рынке все еще можно найти авто в хорошем состоянии по адекватней цене.

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Источник: «Известия»