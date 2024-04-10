Надежные моторы, неубиваемые механика и автомат — недорогая «японка» на вторичке

Эксперт «За рулем» поделился, как выбрать достойную Suzuki Vitara с пробегом

Suzuki Vitara всегда считалась надежным и качественным паркетником, правда, стоила недешево, везли ее к нам в свое время из Венгрии, где модель выпускали на заводе Magyar Suzuki. Одноклассники тогда стоили подешевле.

На вторичном рынке цены выровнялись, и сейчас модель заслуживает особого внимания.

Тем более что ООО «Сузуки Мотор Рус» заявило о намерении поддерживать все сервисные программы, что особенно важно в условиях общего дефицита запчастей.

Механическая коробка у кроссовера просто неубиваемая, а 6-ступенчатый автомат Aisin TF-73SC при правильном уходе может прослужить 250-300 тысяч километров, хотя и склонен к перегреву и требует регулярной замены масла.

Для этой модели доступны 2 мотора: атмосферник 1.6 (117 л.с.) и турбированный 1.4 (140 л.с.). Оба надежные, но первый не назовешь резвым, а второй требователен к качеству бензина и имеет меньший ресурс, но в целом также вполне надежный.

Цены стартуют с 1,2-1,3 млн рублей за восьмилетние машины с большими пробегами и уходят за 2,5 млн. «Автомат» дороже «механики» на 100-300 тысяч, мотор на цену вообще не влияет. Так какой же вариант выбрать?

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— При покупке Витары с пробегом 100-150 тысяч км оба мотора достойны внимания. Но, с учетом их особенностей, для сугубо городского обитания мы бы рекомендовали все-таки 1.6. Тем, кто много ездит по загородным трассам, больше подойдет 1.4 – и обгонять с ним легче, и ему самому в таких режимах намного комфортнее, чем в пробках.

Поиск версии именно с полным приводом большого смысла не имеет – муфта слишком нежная и в сложных грязях не сдюжит. А по легким и передний привод прекрасно проедет. И содержать 4х2 немного дешевле.

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