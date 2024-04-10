Надежные моторы, неубиваемые механика и автомат — недорогая «японка» на вторичке
Suzuki Vitara всегда считалась надежным и качественным паркетником, правда, стоила недешево, везли ее к нам в свое время из Венгрии, где модель выпускали на заводе Magyar Suzuki. Одноклассники тогда стоили подешевле.
На вторичном рынке цены выровнялись, и сейчас модель заслуживает особого внимания.
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Тем более что ООО «Сузуки Мотор Рус» заявило о намерении поддерживать все сервисные программы, что особенно важно в условиях общего дефицита запчастей.
Механическая коробка у кроссовера просто неубиваемая, а 6-ступенчатый автомат Aisin TF-73SC при правильном уходе может прослужить 250-300 тысяч километров, хотя и склонен к перегреву и требует регулярной замены масла.
Для этой модели доступны 2 мотора: атмосферник 1.6 (117 л.с.) и турбированный 1.4 (140 л.с.). Оба надежные, но первый не назовешь резвым, а второй требователен к качеству бензина и имеет меньший ресурс, но в целом также вполне надежный.
Цены стартуют с 1,2-1,3 млн рублей за восьмилетние машины с большими пробегами и уходят за 2,5 млн. «Автомат» дороже «механики» на 100-300 тысяч, мотор на цену вообще не влияет. Так какой же вариант выбрать?
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— При покупке Витары с пробегом 100-150 тысяч км оба мотора достойны внимания. Но, с учетом их особенностей, для сугубо городского обитания мы бы рекомендовали все-таки 1.6. Тем, кто много ездит по загородным трассам, больше подойдет 1.4 – и обгонять с ним легче, и ему самому в таких режимах намного комфортнее, чем в пробках.
Поиск версии именно с полным приводом большого смысла не имеет – муфта слишком нежная и в сложных грязях не сдюжит. А по легким и передний привод прекрасно проедет. И содержать 4х2 немного дешевле.
Подробности вы найдете в полной версии нашего материала.
Отзывы о Suzuki Vitara (1)
Отличные ходовые качества
Не с каждого смартфона выводится изображение на экран мультимедиа
Вот уже пол-года владею Suzuki Vitara S, 140 л.с., 6АКПП, передний привод. Каждый день по Москве. Авто не такое простое, как кажется с виду, его главная изюминка - прекрасные ходовые (городские) качества. Проблем пока никаких, все работает, не скрипит, не бренчит, тех.жидкости в норме, даже пыли в салоне почему-то меньше, чем обычно. Уверен, Suzuki марку надежности держит и здесь. Докупил подлокотник, резиновые коврики, сделал противошумку и повесил шильдик S на корму. Машина очень резвая, разгон на раз (Турбо), остро рулится, коробка сначала немного дергала, сейчас нормально, вкатилась, тормоза легкие и мгновенные. Вообщем, авто провоцирует на подвиги, нужно держать себя в руках. По трассе 130 в час при 2700 оборотов расход 5,5, по городу и пробкам - 8,5. Держит хорошо. Салон без пафоса и излишеств, но практичный и приятный. Передняя панель не беспокоит, только на острых углах иногда пластик да брякнет. Подвеска как специально сделана под активную шуструю езду. Обзор великолепный, стойки тонкие, стекла большие, задняя камера, пер/задн. парктроники без нареканий. Багажник обычный, в меру. Двери легкие, нужно немного прихлопывать. Музыка приличная. Смартфон к мультимедиа сконнектен через Блютуз, звонки, sms, usb, голосовое управление –через кнопки на руле – все просто, а вот с переводом изображения с экрана на экран проблема – далеко не каждый смартфон активируется. Вообщем, я доволен, авто доставляет удовольствие, знаешь, за что немного переплачиваешь. Если Вы активный человек среднего класса, быстро думаете, быстро ходите, быстро безаварийно ездите, Вам важнее внутреннее содержание, чем форма и понты - это Ваша машина!