Вам ресурс или динамику? Выбираем Suzuki Vitara по двигателю

1.4 турбо или 1.6 – эксперт Зиновьев подсказал, с каким мотором брать Витару

Оба двигателя Suzuki Vitara II нормальные по надежности и экономичности. Но один – скорее про ресурс, а другой – про динамику.

Витару второго поколения продают с 2015 года. Будь она дешевле, наверняка входила бы в число бестселлеров – ладная и надежная машина. Но ее везли из Венгрии. Будучи компактнее Креты или Кашкая, Витара стоила чуть дороже. Хотя концептуально родственна: незамысловатый бюджетный паркетник.

Вторичка изрядно выравнивает цены, а на модели Suzuki сейчас есть резон обратить особое внимание. Японская фирма устами ООО «Сузуки Мотор Рус» объявила, что намерена поддерживать все сервисные программы. При общем дефиците запчастей – хорошая новость.

Ассортимент силовых агрегатов скромен, но выбирать подержанную Витару не так просто. Нет роботов и вариаторов – только гидроавтомат и механическая коробка. Сочетаются с любым мотором. Привод может быть полным или передним (встречается чаще) – тоже с любым мотором.

Цены стартуют с 1,2-1,3 млн рублей за восьмилетние машины с большими пробегами и уходят за 2,5 млн. Автомат дороже механики на 100-300 тысяч. Какой под капотом мотор – на цену не влияет.

Конструкция модели простая и в чем-то консервативная. Механические коробки превосходны, 6-ступенчатый автомат Aisin TF-73SC относят к числу «неубиваемых». Он легко перегревается (недостаточно эффективен теплообменник) и скверно переносит грязное масло, но у заботливых хозяев служит 250-300 тысяч км.

Система полного привода непригодна для бездорожья, но если ее не напрягать, то также работает долго и безотказно.

При выборе Витары плясать придется именно от мотора. Их всего два – атмосферник 1.6 (117 л.с.) и редкий у нас наддувный 1.4 (140 л.с.). И только он обеспечивает приемлемую динамику. От мотора 1.6 резвости ждать не приходится, особенно в сочетании с автоматом. Так что же, специально искать Витару 1.4 или смириться с маломощным 1.6?

Двигатель Suzuki Vitara М16А 1.6 (117 л.с.)

Если не считать нехватки мощности-момента, двигатель М16А 1.6 (117 л.с.) для России идеальный. Неприхотлив к топливу, и требования завода к маслу весьма лояльные – с широким допустимым диапазоном вязкости.

Мотор М16А 1.6 (117 л.с.) старый и массовый, многократно модернизирован – в сторону повышения мощности и одновременно улучшения экологии. На Витару попал уже с облегченной шатунно-поршневой группой, что не повлияло на надежность, ресурс и ремонтопригодность. Полностью алюминиевый, но чугунные гильзы хорошо переносят расточку, а у поршней есть ремонтные размеры.

Вполне может переваривать АИ-92 (и вообще толерантен в качеству топлива), но побегавшие моторы, конечно, лучше кормить 95-м. Иначе просто чаще придется вычищать грязь – дроссельная заслонка и свечи зарастают весьма стремительно. Гидрокомпенсаторов нет, каждые 100-120 тысяч км нужна регулировка зазоров.

Хочется сказать про мотор что-то нелестное, а нечего. Единственно, что он, как и цепной механизм привода ГРМ, очень чувствителен к качеству и уровню масла. При недостатке можно ожидать проворота вкладышей и задиров на шейках коленвала. Также следить надо за температурой – от перегревов коробится головка и вылетает прокладка ГБЦ – да менять свечи каждые 25-30 тысяч км.

Тем не менее, даже при не особо тщательном уходе, до 200 тысяч км с мотором обычно ничего не происходит. Возможно, после 150 тысяч придется поменять сальники клапанов и заодно очистить от нагара поршневые кольца – 92-й бензин, к слову, неизбежно ускоряет процесс закоксовки. Какие-то проблемки могут подкинуть и индивидуальные катушки зажигания, тоже зависимые от качества топлива.

По большому счету, это один из лучших актуальных двигателей. Многие прошли 300 тысяч км без серьезных вмешательств. Цепь ГРМ часто выдерживает свыше 200 тысяч. Запчастей достаточно, все виды ремонта отработаны и сравнительно просты.

Двигатель Suzuki Vitara K14С 1.4 (140 л.с.)

Так же как и 1.6, мотор K14С 1.4 (140 л.с.) чувствителен к перегреву, потому важно отслеживать температурные показатели. Здесь от перегрева может пострадать не только головка блока, но и турбина.

Известен под коммерческим названием Boosterjet 1.4. Выпускается с 2015 года, но инженерную историю ведет более двадцати лет (серия К) и лишен каких-либо значительных болячек.

Не только мощность, но и крутящий момент у него существенно выше, чем у атмосферника, – 220 против 150 ньютон-метров, и «подхват» стартует с 1500 оборотов, что как раз и влияет на динамику. Правда, и на приходящие в трансмиссию нагрузки – тоже.

Среди современных наддувных моторов с прямым впрыском вполне благополучный. Необъяснимых падений компрессии, задиров и разрушений поршней не отмечено. Вообще поломки на пробегах до 150 тысяч км у него крайне редки. Затем уже сказывается износ многих элементов. Топливо ниже АИ-95 недопустимо. Учащенной замене масла – респект.

Угар масла развивается здесь быстрее – к 100 тысячам км уже может потребоваться замена поршневых колец. Иногда на этой же отметке сдается и цепь ГРМ (по всей видимости, у адептов интенсивных разгонов). Хотя и 150 тысяч км цепь способна выдержать. Турбокомпрессор Mitsubishi живучий. И есть гидрокомпенсаторы.

В общем, нормальный двигатель. По ресурсу, разумеется, уступает атмосфернику – ориентироваться можно на 250 тысяч км.

С каким мотором брать Витару

Suzuki Vitara – машина удачная, быстро находит покупателей на вторичке.

При покупке Витары с пробегом 100-150 тысяч км оба мотора достойны внимания. Но, с учетом их особенностей, для сугубо городского обитания мы бы рекомендовали все-таки 1.6. Тем, кто много ездит по загородным трассам, больше подойдет 1.4 – и обгонять с ним легче, и ему самому в таких режимах намного комфортнее, чем в пробках.

Поиск версии именно с полным приводом большого смысла не имеет – муфта слишком нежная и в сложных грязях не сдюжит. А по легким и передний привод прекрасно проедет. И содержать 4х2 немного дешевле.

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