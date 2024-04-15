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На АВТОВАЗе указали на дисбаланс размера скидок на китайские авто с утильсбором

Глава АВТОВАЗа Соколов: Конкуренция с КНР негативно отражается на автопроме РФ

Чтобы помочь автоотрасли России в условиях конкуренции с китайским автопромом, необходимы господдержка, введение дополнительных налогов и сборов на иномарки, а также увеличение локализации производства. Об этом заявил глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

По его словам, производители из Китая демпингуют, предлагая на рынке РФ скидки, в 2-3 раза превосходящие размер утильсбора, и тем самым влияют на потребительский спрос на свою продукцию.

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Для сохранения своих позиций на рынке и увеличения спроса АВТОВАЗ запустил производство Lada Vesta с улучшенной комплектацией и новыми технологическими решениями. Но без господдержки отечественным брендам будет трудно конкурировать с иностранными марками, продающимися по более привлекательным ценам.

У АВТОВАЗа большие планы на ближайшие годы, в прошлом месяце предприятие подало заявку на регистрацию сразу восьми новых названий: Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и Xtour. Они могут быть использованы для будущих моделей бренда, уточнили в пресс-службе концерна. При этом Соколов подчеркивает, что доля отечественных производителей на рынке составляет только порядка 10-11%.

Поэтому необходимо усилить поддержку автоотрасли России, чтобы ее «вытаскивали» высоколокализованные продукты, убежден глава АВТОВАЗа. Производство китайских автомобилей с низкой локализацией является скрытым импортом, констатирует Соколов. По его словам, отрасли нужно обратить более пристальное внимание на открытость отечественного рынка для зарубежных производителей.

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Источник: lenta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 8835
15.04.2024
Фото:АВТОВАЗ
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