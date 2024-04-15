Мощность этого полноприводного кроссовера составит 500 л.с. — что с оснащением?

Exeed приготовил для рынка КНР 500-сильный кроссовер Star Era ET с 2 моторами

Китайский бренд Exeed (принадлежит Chery) начнет предварительные продажи нового кроссовера Star Era ET. Об этом пишут китайские СМИ.

Электромобиль построен на новой платформе Chery E0X, габариты кроссовера в длину 4955 мм, размер колесной базы — 3000 мм. Согласно информации министерства промышленности и информационных технологий Китая, у новинки будет два мотора и полный привод. Мощность переднего электродвигателя достигает 249 л.с., заднего — 312 л.с. Совокупная мощность силового агрегата может превысить 500 л.с.

Exeed Star Era ET

Кроссовер получит пневматическую подвеску, в зависимости от версии, он будет оснащаться тяговыми батареями четырех уровней емкости, от 60 до 100 кВт. Запаса хода будет хватать на 500-700 км. Уточняется, что на заряд батареи Star Era ET на 800-вольтовой зарядной станции потребуется 10 мин, этого будет достаточного для расстояния 400 км.

В салоне установлены два жидкокристаллических экрана, для комбинации приборов и медиасистемы. При отделке интерьера салона использованы экологичные материалы, в том числе дерево.

Exeed Star Era ET

Exeed Star Era ET

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Источник: autohome.com