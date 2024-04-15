ЦБ РФ изменил методику оценки запчастей для ремонта по ОСАГО — что изменится

ЦБ РФ: при расчете ремонта по ОСАГО учтутся цены аналогов оригинальных запчастей

Изменения в Единой методике оценки стоимости запчастей, внесенные Центробанком РФ, отразятся только на величине выплат по ОСАГО, на сроках ремонта это не отразится. Об этом рассказали эксперты отрасли.

Центробанк России предложил рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учетом стоимости аналогов оригинальных запчастей. Этому решению предшествовали обращения страховщиков, они предлагали разрешить ремонт по ОСАГО бывшими в употреблении деталями или китайскими аналогами.

Изменения внесены в положение «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства» от 4 марта 2021 года. Документ размещен на сайте Центробанка.

«Для каждой запасной части, отобранной по указанным критериям, должны собираться цены не менее чем в пяти интернет-магазинах для условий доставки в административные центры каждого субъекта РФ в срок, не превышающий 30 календарных дней при условии, что срок доставки в пределах административных границах базового региона и срок доставки в административный центр субъекта РФ не отличаются более чем на 7 календарных дней», – отмечается в документе.

Поправки вступят в силу 23 апреля. Для автомобилистов выплаты по ОСАГО несколько снизятся, но сроки ремонта останутся, как и прежде, – 30 дней. Речь идет только об оценке запчастей в Единой методике, она напрямую зависит от логистики и транспортных составляющих. Детали доставляются из базового центра в Москве в регионы.

Например, бампер, который отправили из Владивостока в Москву, а потом обратно для урегулирования страхового случая, будет стоить дороже, чем бампер, который из Китая поступил напрямую в сервис во Владивостоке. Другими словами, указание ЦБ РФ касается только оценки стоимости запчастей.

Стоимость запчастей в разных регионах отличается, в частности, во Владивостоке запчасть на старую японскую иномарку будет дешевле, чем в Москве. При этом ущерб считается исходя из базового региона, а базовый регион – это Москва. Цена запчасти при ее перевозке в Москву, а затем в другой регион увеличится, хотя житель Владивостока сможет купить ее на рынке практически по номиналу. Таким образом, Центробанк заложил более долгие сроки доставки запчасти в расчет средней выплаты по ущербу. Это значит, что, если при расчете стоимости есть возможность получить запчасть с большим сроком доставки, но более дешево, то этот вариант включается в расчет.

Выплаты по ОСАГО снизятся, но сроки ремонта не изменятся, уточнили в Российском союзе автостраховщиков. Средняя стоимость запчасти в регионе определяется путем умножения базовой цены, которая определена по ценам, собранным в Москве, на региональный коэффициент, который рассчитан по результатам сбора цен в субъектах РФ.

В действующей редакции Единой методики Банка России установлено, что срок доставки в пределах Москвы как базового региона не превышает 14 календарных дней. Этот срок утратил актуальность, изменения в Единую методику, внесенные ЦБ, предусматривают необходимость учета срока доставки запчастей до 30 дней в базовом регионе. При этом введено дополнительное требование: необходимо учитывать, чтобы срок доставки запчасти из базового региона в иной субъект Российской Федерации не отличался от срока доставки в базовый регион более чем на 7 календарных дней.

Это первый шаг к созданию нового базового региона для расчета убытков, подчеркивает заместитель начальника управления методологии урегулирования убытков РСА Андрей Маклецов. Речь идет о Приморье, где запчасти на рынках гораздо дешевле, чем в Москве. Мера позволит снизить выплаты по ОСАГО в этом регионе, а местные автовладельцы не смогут наживаться на страховых компаниях, пользуясь разницей между ценами на запчасти. Если Приморье будет признано вторым базовым регионом, то стоимости запчастей снизятся и на Урале. Это коснется марок и моделей, присутствующих в регионе, и в методике расчета стоимости восстановительного ремонта.

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Источник: Российская газета