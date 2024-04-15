Если в вашем авто стоит один из этих моторов – вам повезло: они лучшие в мире

Бензиновые двигатели Toyota, Renault и SAAB вошли в топ-3 самых надежных в мире

Двигатели Toyota, Renault и SAAB удостоились статуса самых надежных бензиновых моторов во всем мире. При составлении рейтинга эксперты Autonews.ru учитывали модели, выпущенные автопроизводителями в разное время, обеспечившие себе неоспоримый авторитет среди автовладельцев в части высокого ресурса и простоты обслуживания.

Лидером рейтинга стали двигатели Toyota серии 1JZ-GE / 2JZ-GE объемом 2,5 и 3,0 литра. Речь идет о силовых агрегатах, выпущенных в период с 1999 по 2007 годы, их еще называют «моторы-миллионники». Мощность атмосферных версий составляет 180 л. с., их ценят за долговечность, а турбированные объемом 3 литра выжимают до 350–400 л. с. при минимальном тюнинге.

На втором месте надежные и неприхотливые двигатели Renault серии K7J/K7M с объемом 1,4 и 1,6 л. Эти моторы-долгожители начали выпускать еще в 1995 году и их производство продолжается по настоящее время. Их ценят за абсолютную неприхотливость и простоту – из сложных технологий у них только впрыск топлива, а также за долговечность. Что касается обслуживания, таким моторам необходима регулировка клапанных зазоров и замена ремня ГРМ каждые 60 тыс. км.

Замыкает топ-3 двигатель шведского автопроизводителя SAAB объемом 2,0 л (B204) мощностью от 130 до 205 л. с. Его выпускали в период с 1994 по 2001 годы. Такие атмосферные и турбированные агрегаты автовладельцы ценят за то, что они способны преодолеть до 500 тыс. км пробега без капитального ремонта. При этом у мотора очень простая конструкция, он неприхотливый в эксплуатации и чрезвычайно ресурсный.

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Источник: Autonews