#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Никакого демпинга: Шольц призвал автопром Китая к честной конкуренции
15 апреля
Никакого демпинга: Шольц призвал автопром Китая к честной конкуренции
Канцлер ФРГ в ходе визита в Китай призвал к...
Прототип BMW X3
15 апреля
Анонс новейшего «немца» с богатыми опциями: первые фото
Компания BMW опубликовала снимки прототипов...
Интерьер Dodge Charger Daytona
15 апреля
Возвращение американской легенды: этот автомобиль получит доступные версии
Dodge дополнит линейку электрических Charger...

Никакого демпинга: Шольц призвал автопром Китая к честной конкуренции

Канцлер ФРГ в ходе визита в Китай призвал к честной конкуренции на авторынке

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к честной конкуренции на мировом автомобильном рынке и поддержал выход китайских производителей на рынок Европы. Свое заявление канцлер сделал в ходе своего визита в Китай.

«Единственное, что всегда должно быть ясно, это то, что конкуренция должна быть честной. Чтобы не было демпинга, чтобы не было перепроизводства, чтобы не нарушались авторские права», – цитируют политика немецкие СМИ.
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Тайный рейд по салонам Exeed – сколько реально стоят машины

Канцлер подчеркнул, что он сторонник открытости и выступает за экономическую конкуренцию. Шольц напомнил, что некоторое время назад немецкие автопроизводители с предосторожностью отнеслись к выходу на рынок ФРГ японских и корейских автомобилей.

«Ерунда! Теперь японские автомобили есть в Германии, а немецкие автомобили - в Японии. То же относится и к Китаю с Германией», – констатирует канцлер.

Примечательно, что это уже второй визит Шольца в Китай в должности канцлера ФРГ. Его нынешний визит в Китай стал первым, остальные западные лидеры еще не посещали Пекин в этом году. Предыдущий визит канцлера состоялся в ноябре 2022 года. В правительстве ФРГ уточнили, что в ходе переговоров во время текущего визита на повестке дня стоят вопросы экономических отношений, а также геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РИА Новости

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia | Unsplash
Количество просмотров 3
15.04.2024
Фото:Wikimedia | Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0