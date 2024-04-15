Никакого демпинга: Шольц призвал автопром Китая к честной конкуренции

Канцлер ФРГ в ходе визита в Китай призвал к честной конкуренции на авторынке

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к честной конкуренции на мировом автомобильном рынке и поддержал выход китайских производителей на рынок Европы. Свое заявление канцлер сделал в ходе своего визита в Китай.

«Единственное, что всегда должно быть ясно, это то, что конкуренция должна быть честной. Чтобы не было демпинга, чтобы не было перепроизводства, чтобы не нарушались авторские права», – цитируют политика немецкие СМИ.

Канцлер подчеркнул, что он сторонник открытости и выступает за экономическую конкуренцию. Шольц напомнил, что некоторое время назад немецкие автопроизводители с предосторожностью отнеслись к выходу на рынок ФРГ японских и корейских автомобилей.

«Ерунда! Теперь японские автомобили есть в Германии, а немецкие автомобили - в Японии. То же относится и к Китаю с Германией», – констатирует канцлер.

Примечательно, что это уже второй визит Шольца в Китай в должности канцлера ФРГ. Его нынешний визит в Китай стал первым, остальные западные лидеры еще не посещали Пекин в этом году. Предыдущий визит канцлера состоялся в ноябре 2022 года. В правительстве ФРГ уточнили, что в ходе переговоров во время текущего визита на повестке дня стоят вопросы экономических отношений, а также геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.

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Источник: РИА Новости