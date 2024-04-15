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Самокатчикам грозят штрафы: в Правительстве РФ поддержали законопроект

Кабмин поддержал с доработками законопроект о штрафах для пользователей СИМ

Правительство РФ поддержало законопроект об ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД) для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) при условии необходимых доработок.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний. Необходимо соотнести размер предусмотренного законопроектом административного штрафа за нарушение требований ПДД РФ для лиц, использующих для передвижения СИМ, со степенью общественной вредности соответствующих правонарушений», – говорится в тексте проекта официального отзыва кабинета министров.
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Авторами инициативы являются член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин и глава комитета Андрей Клишас. В документе предлагается дополнить главу 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) нормами об ответственности за нарушение ПДД пользователями электросамокатов и других СИМ. Некоторые меры распространяются и на велосипедистов в том числе.

В проекте отзыва кабмина отмечается, что необходимо проработать вопросы, связанные со способами фиксации соответствующих административных правонарушений и их пресечения.

«Необходимо сохранить право сотрудников полиции пресекать данные правонарушения и привлекать виновных лиц к административной ответственности по обращениям граждан или при непосредственном обнаружении таких правонарушений», – следует из проекта заключения.

Также в кабмине отметили, что некоторые положения проекта «не соответствуют предмету правового регулирования главы 12 КоАП». Правительство также предлагает доработать пояснительную записку к законопроекту, дополнив его информацией о количестве пользователей СИМ, привлеченных к административной ответственности, а также данными, «свидетельствующими о недостаточности мер воздействия на велосипедистов».

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Источник: ТАСС

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 2
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Фото:АГН Москва
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