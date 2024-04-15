#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Jaecoo J8
15 апреля
Объявлены цены на новый кроссовер Jaecoo J8
Кроссовер Jaecoo J8 доступен у дилеров Omoda и...
Больше половины покупателей этой машины отказались от нее
15 апреля
Больше половины покупателей этой машины отказались от нее
55% покупателей электромобиля Xiaomi отказались...
Выбираете машину на вторичке? При покупке этой модели помните о факторах риска
15 апреля
Выбираете машину на вторичке? При покупке этой модели помните о факторах риска
Эксперты HotCars перечислили 8 слабых мест...

Выбираете машину на вторичке? При покупке этой модели помните о факторах риска

Эксперты HotCars перечислили 8 слабых мест Toyota Camry с пробегом

Автолюбители из России и за ее пределами ценят седан Toyota Camry за невероятную надежность, вместительный салон и отличные ходовые качества. Несмотря на репутацию беспроблемной, некоторые модели с пробегом могут доставить хлопот своим владельцам.

Эксперты американского журнала HotCars составили топ-8 факторов, на которые нужно обратить внимание при покупке подержанной Camry.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

В России начали продавать новейшую Toyota Camry, цены удивят

Ослабленные колесные гайки

Речь идет о машинах 2023 года выпуска, в прошлом году седан попал под сервисную кампанию из-за того, что у некоторых машин были слабо закреплены колеса. Проблема заключалась в слабо прикрученных гайках, соединяющих колесные диски со ступицей.

Вибрации АКП

Некоторые владельцы Camry 1991-2017 годов жаловались на вибрации АКП при ускорении. Неисправными оказались менее 1000 тыс. моделей, после обновления программного обеспечения трансмиссии проблема устранялась.

Проблемы с трансмиссиями

По мере эксплуатации автомобиля износ увеличивается. Camry 1991-2013 годов выпуска не исключение. Необходимо при покупке такой машины обязательно проверять трансмиссию.

Дефект нижних шаровых опор

В 2014 году порядка 170 тыс. Camry 2003, 2005 и 2014 годов отозвали из-за проблем с нижними шаровыми опорами. Был риск их поломки из-за утечки смазочной жидкости. Неисправность сопровождалась шумами в поворотах.

Подушки безопасности

Более 40 тыс. Camry 2016, 2020, 2021 и 2022 годов отозвали из-за неисправности передних подушек безопасности, не раскрывавшихся во время аварии. Проблема была в калибровке весов с определением типа пассажира, находящегося на переднем кресле.

Утечка топлива

У некоторых Camry 2014 года выпуска была утечка топлива, на этом фоне мог возникнуть пожар. Проблема была связана с некачественным сварным швом в моторном отсеке. Хотя ни одного пожара не было зафиксировано.

Утечка хладагента кондиционера

Распространенной проблемой с кондиционерами в Camry 2011, 2012 и 2014 годов были утечки хладагента, без него система кондиционирования воздуха не работает. В США проблема устранялась заменой компрессора, процедура не из дешевых.

Чрезмерный расход масла

В 2007 году неисправный поршень в двигателе Camry 2007-2099 годов выпуска вызывал чрезмерный расход масла. По словам одного автовладельца, ему приходилось доливать масло каждые 300 км пробега.

Самые проблемные модели Camry

Речь идет об автомобилях 2007-2009 годов выпуска, эксперты HotCars советуют не покупать машины 2007, 2008 и 2009 годов выпуска, которые продают за небольшие деньги. Эти модели очень «прожорливы» к маслу, у них хрупкая приборная панель, деформированные тормозные диски и проблемы с рулевым управлением.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: daily-motor.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
15.04.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

-16