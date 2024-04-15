Выбираете машину на вторичке? При покупке этой модели помните о факторах риска
Автолюбители из России и за ее пределами ценят седан Toyota Camry за невероятную надежность, вместительный салон и отличные ходовые качества. Несмотря на репутацию беспроблемной, некоторые модели с пробегом могут доставить хлопот своим владельцам.
Эксперты американского журнала HotCars составили топ-8 факторов, на которые нужно обратить внимание при покупке подержанной Camry.
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Ослабленные колесные гайки
Речь идет о машинах 2023 года выпуска, в прошлом году седан попал под сервисную кампанию из-за того, что у некоторых машин были слабо закреплены колеса. Проблема заключалась в слабо прикрученных гайках, соединяющих колесные диски со ступицей.
Вибрации АКП
Некоторые владельцы Camry 1991-2017 годов жаловались на вибрации АКП при ускорении. Неисправными оказались менее 1000 тыс. моделей, после обновления программного обеспечения трансмиссии проблема устранялась.
Проблемы с трансмиссиями
По мере эксплуатации автомобиля износ увеличивается. Camry 1991-2013 годов выпуска не исключение. Необходимо при покупке такой машины обязательно проверять трансмиссию.
Дефект нижних шаровых опор
В 2014 году порядка 170 тыс. Camry 2003, 2005 и 2014 годов отозвали из-за проблем с нижними шаровыми опорами. Был риск их поломки из-за утечки смазочной жидкости. Неисправность сопровождалась шумами в поворотах.
Подушки безопасности
Более 40 тыс. Camry 2016, 2020, 2021 и 2022 годов отозвали из-за неисправности передних подушек безопасности, не раскрывавшихся во время аварии. Проблема была в калибровке весов с определением типа пассажира, находящегося на переднем кресле.
Утечка топлива
У некоторых Camry 2014 года выпуска была утечка топлива, на этом фоне мог возникнуть пожар. Проблема была связана с некачественным сварным швом в моторном отсеке. Хотя ни одного пожара не было зафиксировано.
Утечка хладагента кондиционера
Распространенной проблемой с кондиционерами в Camry 2011, 2012 и 2014 годов были утечки хладагента, без него система кондиционирования воздуха не работает. В США проблема устранялась заменой компрессора, процедура не из дешевых.
Чрезмерный расход масла
В 2007 году неисправный поршень в двигателе Camry 2007-2099 годов выпуска вызывал чрезмерный расход масла. По словам одного автовладельца, ему приходилось доливать масло каждые 300 км пробега.
Самые проблемные модели Camry
Речь идет об автомобилях 2007-2009 годов выпуска, эксперты HotCars советуют не покупать машины 2007, 2008 и 2009 годов выпуска, которые продают за небольшие деньги. Эти модели очень «прожорливы» к маслу, у них хрупкая приборная панель, деформированные тормозные диски и проблемы с рулевым управлением.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: daily-motor.ru
Отзывы о Toyota Camry (7)
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.