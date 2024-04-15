Объявлены цены на новый кроссовер Jaecoo J8

Кроссовер Jaecoo J8 доступен у дилеров Omoda и Jaecoo по цене от 4 млн рублей

Состоялась российская онлайн-презентация кроссовера Jaecoo J8, новой флагманской модели китайского бренда. Как сообщил представитель бренда в России, такие кроссоверы уже доступны у российских дилеров Omoda и Jaecoo (напомним, обе марки принадлежат Chery) для тест-драйва и покупки.

Jaecoo J8

Со старта продаж модель будет доступна в пяти цветах кузова, опционально предлагается конфигурация с черной крышей. Комплектаций будет три, и все – с полным приводом. Силовой агрегат – также единый: турбированный мотор мощностью 249 л. с. в паре с роботизированной коробкой передач DCT7.

Jaecoo J8

Комплектации и цены Jaecoo J8

Active – 3 999 000 рублей

Suprime – 4 399 000 рублей

Suprime V – 4 699 000 рублей

Jaecoo J8

Топ-комплектация Suprime V имеет особую систему полного привода – это инновационная Torque Vectoring, позволяющая передавать момент на те колеса (или даже на одно единственное колесо), у которого в данный момент наилучшее сцепление с покрытием. По словам присутствующих на презентации экспертов, среди которых был и главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, система является хорошим подспорьем и в «рулежке» в сложных дорожных условиях, и на бездорожье.