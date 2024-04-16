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Эти автомобили чаще всего попадают в аварии в Москве

Тинькофф Страхование выявило самые аварийные места и модели машин в Москве

Тинькофф Страхование совместно с социальным проектом «Помощь на дорогах» и аналитическим проектом Tinkoff Data проанализировали статистику обращений автомобилистов и определили самые опасные места в Москве и модели машин, которые чаще всего попадали в ДТП с начала года.

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В топ-5 самых аварийных мест в Москве вошли:

  • Третье транспортное кольцо
  • Белорусский вокзал
  • Ленинградское шоссе
  • Центральное Чертаново
  • Люблино.

Впрочем, это неудивительно, ведь это места, где всегда большой поток машин — из-за этого возникает повышенный риск попасть в аварийную ситуацию.

Чаще всего в ДТП попадали владельцы Kia Rio (3,2%).

Также в десятке лидеров:

  • Mitsubishi Outlander (2,6%)
  • Toyota Rav4 (2,5%)
  • Mazda CX-5 (2,4%)
  • VW Polo (2,4%)
  • VW Tiguan (2,4%)
  • Hyundai Solaris (2,3%)
  • Hyundai Creta (1,9%)
  • Toyota Camry (1,8%)
  • Hyundai Santa Fe (1,7%).

Реже всего в ДТП попадали автомобили Hyundai Palisade, Kia Carnival, Mercedes-Benz GLK-класса — 0,2 % от общего объема запросов от автомобилистов.

Силовое поле вокруг автомобиля, защищающее от столкновений – мечта или реальность?

Также аналитики выяснили, что самым аварийным месяцем с начала 2024 года стал февраль, а чаще всего аварии случались во временные промежутки с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00.

Ранее кардиолог рассказала, что многие автомобилисты, не осознавая риски, принимают лекарства, которые могут оказать непредсказуемое воздействие на поведение за рулем. Причем не на всех эти препараты могут действовать одинаково.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Количество просмотров 4
16.04.2024
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
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