Эти автомобили чаще всего попадают в аварии в Москве
Тинькофф Страхование совместно с социальным проектом «Помощь на дорогах» и аналитическим проектом Tinkoff Data проанализировали статистику обращений автомобилистов и определили самые опасные места в Москве и модели машин, которые чаще всего попадали в ДТП с начала года.
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В топ-5 самых аварийных мест в Москве вошли:
- Третье транспортное кольцо
- Белорусский вокзал
- Ленинградское шоссе
- Центральное Чертаново
- Люблино.
Впрочем, это неудивительно, ведь это места, где всегда большой поток машин — из-за этого возникает повышенный риск попасть в аварийную ситуацию.
Чаще всего в ДТП попадали владельцы Kia Rio (3,2%).
Также в десятке лидеров:
- Mitsubishi Outlander (2,6%)
- Toyota Rav4 (2,5%)
- Mazda CX-5 (2,4%)
- VW Polo (2,4%)
- VW Tiguan (2,4%)
- Hyundai Solaris (2,3%)
- Hyundai Creta (1,9%)
- Toyota Camry (1,8%)
- Hyundai Santa Fe (1,7%).
Реже всего в ДТП попадали автомобили Hyundai Palisade, Kia Carnival, Mercedes-Benz GLK-класса — 0,2 % от общего объема запросов от автомобилистов.
Также аналитики выяснили, что самым аварийным месяцем с начала 2024 года стал февраль, а чаще всего аварии случались во временные промежутки с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00.
Ранее кардиолог рассказала, что многие автомобилисты, не осознавая риски, принимают лекарства, которые могут оказать непредсказуемое воздействие на поведение за рулем. Причем не на всех эти препараты могут действовать одинаково.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube