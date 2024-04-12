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Прием таблеток с этими веществами в составе крайне опасен за рулем

Врач Степаненко назвал 3 лекарственных вещества, прием которых повышает риск ДТП

Многие автомобилисты, не осознавая рисков, пьют за рулем таблетки, которые могут оказать непредсказуемый побочный эффект, отметил кардиолог и терапевт Иван Степаненко.

В принципе подобный побочный эффект могут иметь препараты разных групп, которые широко применяют в клинической практике. Успокоительные, обезболивающие средства и даже некоторые антигистаминные препараты могут вызвать сонливость, замедленную реакцию и ухудшение внимания, пояснил врач. Некоторые лекарства, использующиеся при лечении сердца, иногда также могут вызывать сонливость, например пропранолол, метопролол и другие.

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Медик напомнил, что индивидуальная реакция организма на лекарства может отличаться, поэтому при появлении даже легких признаков нарушения концентрации внимания и сонливости отложите управление автомобилем. Нужно обсудить возможные побочные эффекты от препарата со своим лечащим врачом и внимательно изучить инструкцию, заметил специалист.

Если все же произойдет авария, водитель может понести ответственность за прием такого препарата, особенно если в инструкции прописано прямое указание о необходимости воздержаться от управления ТС, рассказал Степаненко.

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Источник: «Газета.Ru»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
12.04.2024
Фото:Unsplash
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