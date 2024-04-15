Шансов выжить не было: жертвами страшной аварии под Иркутском стали два человека
Два человека погибли в ДТП с иномаркой и КАМАЗом в Аларском районе под Иркутском
Два человека погибли в страшной аварии в Аларском районе 15 апреля, информируют в ГУ МВД России по Иркутской области. Уточняется, что ДТП произошло около 8:30 на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» у поселка Забитуй. По предварительным данным, 50-летняя женщина находилась за рулем автомобиля Nissan Qashqai. Вдруг она выехала на встречную полосу и «лоб в лоб» столкнулась с КАМАЗом, а затем врезалась в Тойоту Короллу.
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ДТП унесло жизни водителя и пассажира Ниссана. Шансов выжить при лобовом столкновении практически не было. Но двоим пассажирам этой машины все же повезло. Они остались в живых.
Ранее «За рулем» сообщал, что Alfa Romeo презентовала компактный кроссовер Milano.
Источник: Telegram-канал ГУ МВД России по Иркутской области
Фото:МВД Медиа
15.04.2024
Фото:МВД Медиа
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