В Jetour рассказали, от чего будут зависеть продажи в России

Jetour планирует продать в России от 30 до 50 тысяч автомобилей в 2024 году

Китайский Jetour рассчитывает в 2024 году продать в России от 30 тыс. до 50 тыс. автомобилей бренда. Об этом сообщил в Калининграде на церемонии запуска производства кроссовера Jetour Dashing директор по внешнему сотрудничеству Jetour по международным рынкам Лян Бинь.

Представитель китайского бренда отметил, что объемы продаж продукции зависят от спроса на нее, уточнив, что речь идет о продажах не только кроссовера Jetour Dashing, выпуск которого начат на заводе российского автохолдинга «Автотор», но и о других моделях бренда, таких как кроссоверы X70, X90 и внедорожник Т2.

Jetour (суббренд китайского автоконцерна Chery) – марка кроссоверов и внедорожников, основанная в январе 2018 года. За период с января 2018 года по март 2023 года было реализовано 800 тыс. автомобилей этого бренда. В 2019 году Jetour впервые вышел на мировой рынок.

В 2022 году компания Jetour Auto стала вторым самым быстрорастущим экспортером автомобилей в Китае, согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). На данный момент линейка продукции бренда Jetour включает семейные кроссоверы X70 и X90, молодежный кроссовер Dashing, а также первую модель Т2 из серии полноприводных внедорожников.