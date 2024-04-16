#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Возрастной ценз: в Госдуме предложили контролировать возраст пользователей СИМ
16 апреля
Возрастной ценз: в Госдуме предложили контролировать возраст пользователей СИМ
В Госдуме предлагают разрешить аренду...
Самокатчиков начнут наказывать за нарушения ПДД: рассказываем, где и когда
16 апреля
Самокатчиков начнут наказывать за нарушения ПДД: рассказываем, где и когда
В Петербурге будут штрафовать самокатчиков и...
В Саратове водитель давил людей во время массовой драки: что известно
16 апреля
В Саратове водитель давил людей во время массовой драки: что известно
В Саратове задержан 24-летний водитель Lada,...

Самокатчиков начнут наказывать за нарушения ПДД: рассказываем, где и когда

В Петербурге будут штрафовать самокатчиков и пользователей СИМ за нарушения ПДД

В Петербурге инспекторы ГИБДД и служебные автомобили с установленными системами фотовидеофиксации с 1 мая 2024 года начнут штрафовать за нарушения ПДД, совершенные электросамокатчиками и пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту города на Неве.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
«Проект предусматривает фиксацию не только нарушений парковки СИМ и движения на нем двух и более лиц. Планируется, что инспекторы будут фиксировать факты нарушения пользователями средств индивидуальной мобильности правил дорожного движения, а выявленные сведения о нарушениях – передаваться операторам кикшеринга для дальнейшей отработки», – цитирует пресс-служба заместителя председателя комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова.

Драйв за 2 миллиона: Пежо из Китая против Джили из Белоруссии

По словам Ваньчкова, в настоящее время разрабатываются меры по обмену информацией с МВД РФ о нарушениях ПДД, связанных с использованием СИМ.

Накануне, 15 апреля, кабмин РФ поддержал с доработками законопроект в части введения ответственности для электросамокатчиков за нарушение правил дорожного движения. В частности, Правительство РФ предлагает привести суммы штрафов в соответствие со степенью «общественной вредности».

Примечательно, что законопроект распространяется и на электросамокатчиков, и на пользователей других СИМ. Причем некоторые меры распространятся и на велосипедистов в том числе. В кабмине отметили, что доработке требуются вопросы по фиксации соответствующих правонарушений и их пресечения.

Источник: Комитет по транспорту Петербурга

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
16.04.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0