Самокатчиков начнут наказывать за нарушения ПДД: рассказываем, где и когда

В Петербурге будут штрафовать самокатчиков и пользователей СИМ за нарушения ПДД

В Петербурге инспекторы ГИБДД и служебные автомобили с установленными системами фотовидеофиксации с 1 мая 2024 года начнут штрафовать за нарушения ПДД, совершенные электросамокатчиками и пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту города на Неве.

«Проект предусматривает фиксацию не только нарушений парковки СИМ и движения на нем двух и более лиц. Планируется, что инспекторы будут фиксировать факты нарушения пользователями средств индивидуальной мобильности правил дорожного движения, а выявленные сведения о нарушениях – передаваться операторам кикшеринга для дальнейшей отработки», – цитирует пресс-служба заместителя председателя комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова.

По словам Ваньчкова, в настоящее время разрабатываются меры по обмену информацией с МВД РФ о нарушениях ПДД, связанных с использованием СИМ.

Накануне, 15 апреля, кабмин РФ поддержал с доработками законопроект в части введения ответственности для электросамокатчиков за нарушение правил дорожного движения. В частности, Правительство РФ предлагает привести суммы штрафов в соответствие со степенью «общественной вредности».

Примечательно, что законопроект распространяется и на электросамокатчиков, и на пользователей других СИМ. Причем некоторые меры распространятся и на велосипедистов в том числе. В кабмине отметили, что доработке требуются вопросы по фиксации соответствующих правонарушений и их пресечения.

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Источник: Комитет по транспорту Петербурга