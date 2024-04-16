В службу такси не возьмут граждан из СНГ: власти этого региона готовят постановление

Власти Камчатки хотят законодательно запретить мигрантам работать в такси

Власти Камчатского края намерены ввести запрет на работу иностранных граждан в службе такси и аренде автомобилей. О введении подобного запрета говорится в проекте постановления губернатора региона Владимира Солодова.

Речь идет о том, что в проект постановления добавят пункт 16 «Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код 49.32)». Ожидается, что мера позволит достичь сразу нескольких целей, в частности, планируется обеспечить безопасность граждан, поддержать оптимальный баланс трудовых ресурсов, трудоустройство российских граждан в приоритетном порядке.

Кроме того, власти намерены обеспечить безопасность дорожного движения и снизить уровень правонарушений миграционного законодательства РФ. Губернатор Солодов подпишет документ до конца апреля, после его вступления в силу работодатели в срок до 1 июля будут обязаны выполнить требование властей.

Напомним, пункт 13 статьи 25 Закона «О безопасности дорожного движения» гласит: «Не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами».

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Источник: Камчатское время