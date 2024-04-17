Шойгу велел добавить роботам пулеметов

Министр обороны Шойгу лично опробовал нового робота огневой поддержки

После того, как Сергей Шойгу лично апробировал транспорт для обеспечения выполнения задач спецподразделениями, он поручил разработчикам дооснастить робототехнический комплекс огневой поддержки дополнительными пулеметными средствами. Это сделает их невероятно эффективными при штурмах.

Робототехнический комплекс огневой поддержки

«Сергей Шойгу поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненых с переднего края дополнительными пулеметными огневыми средствами, которые позволят применять его в ходе штурмовых действий. В ходе работы министр обороны РФ лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества», – рассказали в Министерстве обороны РФ.

Робототехнический комплекс эвакуации раненых

Речь идет о «легких и защищенных специальных транспортных средствах», которые «предназначены для перевозки личного состава, обеспечения выполнения подразделениями специального назначения боевых задач с помощью установленного стрелкового вооружения».

Также стало известно, что до конца мая будут собраны и переданы в войска первые 30 образцов робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств. Сергей Шойгу дал поручение увеличить их производство.

Таким образом, Армия России является самой роботизированной в мире, учитывая общее количество беспилотников.