Новый виток развития: китайский бренд наладит производство автомобилей в Европе

Chery заключит сделку с премиальным брендом о производстве автомобилей в Европе

Китайский автопроизводитель Chery Auto заключит партнерское соглашение о сотрудничестве с одним из премиальных европейских брендов. Об этом сообщил председатель правления компании Инь Тунъюэ.

«Две премиальные европейские марки хотят использовать нашу платформу, и соглашение будет подписано с одной из них, более премиальной, чем мы», – сказал глава правления.

По словам Инь, соглашение планируется подписать во время его поездки в Европу – она запланирована в самое ближайшее время. Отмечается, что кроме брендов, с которыми у Chery заканчивается партнерство, руководство производителя ведет переговоры еще с двумя марками о возможном сотрудничестве.

На прошлой неделе стало известно, что Chery близка к заключению контракта о начале производства автомобилей в Испании. Таким образом, у Chery в Европе появится первый производственный объект. Речь идет о возможности организации производства на мощностях японского автомобильного завода Nissan в Барселоне – он прекратил работу в 2021 году.

Напомним, в Китае у Chery есть совместное предприятие с Jaguar Land Rover, на заводе в Чаншу налажено производство автомобилей Jaguar и Land Rover.

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Источник: speedme.ru