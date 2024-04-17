Пьяный мотоциклист выехал на тротуар с пешеходами (видео)

Томская полиция задержала мотоциклиста, едва не совершившего ДТП с пешеходами

Сотрудники ДПС Томска во время несения службы заметили в районе Лагерного сада мужчину на мотоцикле, ехавшего по проспекту Ленина, по которому движение мотоциклов запрещено. Ему через громкоговоритель подали сигнал об остановке, но водитель требование проигнорировал, а вместо этого выехал на тротуар и принялся удирать, на высокой скорости обруливая шокированных пешеходов.

«После непродолжительного преследования водитель мотоцикла был задержан у дома 27 по проспекту Ленина. Им оказался 37-летний местный житель, который не имел права управления данным видом транспорта. К тому же по внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения. Проведенное освидетельствование подтвердило, что он нетрезв – алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе 0,927 мг/л этилового спирта», – сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

Уже в патрульной машине пьяный трюкач сообщил, что «решил форсануть, испытать чувство, что значит погоня... бездарно вышло». За свое бездарное шоу товарищ получил протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ, который направлен в суд. Мотоцикл лихача изъят и помещен на штрафстоянку.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: МВД Медиа