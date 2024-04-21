18-летний магаданец поджег машину недруга (но ошибся)
В Магадане в дежурную часть полиции обратилась женщина, которая сообщила, что в ночь на 25 марта кто-то сжег ее Nissan R'nessa, стоящий на одной из городских парковок. Материальный ущерб составил 300 тысяч рублей, а еще 350 тысяч ущерба «прилетели» ввиду того, что припаркованная по соседству Mazda MPV также получила от поджога весьма существенные повреждения.
«В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска городского отдела полиции установлен 18-летний магаданец, причастный к преступлению. Молодого человека задержали и доставили в полицию, где он признался в содеянном. Оказалось, что противоправное деяние он совершил, желая проучить неприятеля, с которым у него сложились личные неприязненные отношения», – сообщила пресс-служба УМВД России по Магаданской области.
Источник пишет, что злоумышленник узнал, на какой машине ездит недруг, а в качестве главной приметы выступало выбитое стекло одной из передних дверей – и оно же выступило своего рода «подспорьем». Парень нашел на стоянке нужный автомобиль, поджег бумагу и бросил на переднее сиденье.
В полиции сообщают, что юный поджигатель «разочаровался, когда узнал, что обидчик не является собственником транспортного средства». Дело в том, что обратившаяся в органы правопорядка женщина действительно была владелицей машины, а участнику конфликта просто дала ее во временное пользование... Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, фигурант находится под подпиской о невыезде.
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Источник: МВД Медиа