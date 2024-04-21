18-летний магаданец поджег машину недруга (но ошибся)

Молодой человек из Магадана по ошибке сжег две чужих иномарки

В Магадане в дежурную часть полиции обратилась женщина, которая сообщила, что в ночь на 25 марта кто-то сжег ее Nissan R'nessa, стоящий на одной из городских парковок. Материальный ущерб составил 300 тысяч рублей, а еще 350 тысяч ущерба «прилетели» ввиду того, что припаркованная по соседству Mazda MPV также получила от поджога весьма существенные повреждения.

Сгоревший Ниссан – не единственная жертва: пострадала и соседняя Мазда

«В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска городского отдела полиции установлен 18-летний магаданец, причастный к преступлению. Молодого человека задержали и доставили в полицию, где он признался в содеянном. Оказалось, что противоправное деяние он совершил, желая проучить неприятеля, с которым у него сложились личные неприязненные отношения», – сообщила пресс-служба УМВД России по Магаданской области.

От поджога автомобиль выгорел полностью

Источник пишет, что злоумышленник узнал, на какой машине ездит недруг, а в качестве главной приметы выступало выбитое стекло одной из передних дверей – и оно же выступило своего рода «подспорьем». Парень нашел на стоянке нужный автомобиль, поджег бумагу и бросил на переднее сиденье.

В полиции сообщают, что юный поджигатель «разочаровался, когда узнал, что обидчик не является собственником транспортного средства». Дело в том, что обратившаяся в органы правопорядка женщина действительно была владелицей машины, а участнику конфликта просто дала ее во временное пользование... Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, фигурант находится под подпиской о невыезде.

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Источник: МВД Медиа