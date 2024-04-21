#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В ADAC назвали слабые стороны «китайцев»
21 апреля
В ADAC назвали слабые стороны «китайцев»
Тесты ADAC показали, что китайские авто почти...
Не просто дискомфорт, а угроза здоровью: чем опасен плохой запах из кондиционера
21 апреля
Не просто дискомфорт, а угроза здоровью: чем опасен плохой запах из кондиционера
Автоэксперт Родионов провел анализ и рассказал,...
Беларусь интереснее, чем кажется: Минск призвал инвестировать в местную туротрасль
21 апреля
Беларусь интереснее, чем кажется: Минск призвал инвестировать в местную туротрасль
Роман Головченко призвал российских инвесторов...

Грузовик или трактор? Все и сразу! (видео)

Видеоблогер показал самые впечатляющие гибриды грузовиков и тракторов

Откуда появляются гибриды грузовых автомобилей и тракторов? Да все просто: это стремление расширить возможности при сохранении преимуществ каждого из классов – о многом и так родственных и пересекающихся в самых различных сферах.

Именно поэтому «соединением» трактора и грузовика занимаются как народные умельцы, так и солидные компании. Судите сами: если тракторным функционалом наделить грузовик, получится машина с высокой скоростью движения (что позволяет оперативно добраться до места работ), производительностью, повышенной проходимостью и комфортабельной кабиной. И это только в самом общем случае!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Самый доступный кроссовер Chery обновился (и почти не подорожал): что нового?

Ведь в зависимости от специфики среди таких машин различают: разбрасыватели минеральных удобрений, машины для внесения органических удобрений, самоходные опрыскиватели, а также универсальные модели, приходящие на выручку селянина в любой ситуации. Давайте же взглянем на этих красавцев!

Источник: AUTO VIDEO

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:YouTube / Авион
Количество просмотров 2
21.04.2024
Фото:YouTube / Авион
Поделиться:
Оцените материал:
0