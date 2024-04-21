Грузовик или трактор? Все и сразу! (видео)

Видеоблогер показал самые впечатляющие гибриды грузовиков и тракторов

Откуда появляются гибриды грузовых автомобилей и тракторов? Да все просто: это стремление расширить возможности при сохранении преимуществ каждого из классов – о многом и так родственных и пересекающихся в самых различных сферах.

Именно поэтому «соединением» трактора и грузовика занимаются как народные умельцы, так и солидные компании. Судите сами: если тракторным функционалом наделить грузовик, получится машина с высокой скоростью движения (что позволяет оперативно добраться до места работ), производительностью, повышенной проходимостью и комфортабельной кабиной. И это только в самом общем случае!

Ведь в зависимости от специфики среди таких машин различают: разбрасыватели минеральных удобрений, машины для внесения органических удобрений, самоходные опрыскиватели, а также универсальные модели, приходящие на выручку селянина в любой ситуации. Давайте же взглянем на этих красавцев!

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: AUTO VIDEO