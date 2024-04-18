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12 300 рублей придется выложить автомобилистам весной

В «Авито» посчитали, во сколько обойдется подготовка машины к лету

Аналитики «Авито» провели исследование стоимости подготовки автомобиля к майским путешествиям и летним поездкам. Средняя цена чекапа автомобиля, без учета расходников, выльется в 21 800 рублей.

Однако базовая минимальная стоимость, не включающая полировку и химчистку, составляет примерно 12 300 рублей.

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Диагностика – от 1000 рублей

В этом году средняя цена на компьютерную диагностику автомобиля составляет около 800 рублей, однако она может варьироваться в зависимости от региона и марки автомобиля. Например, в Москве и Екатеринбурге стоимость такой услуги составит около 1000 рублей, а в Казани – около 500 рублей. Что касается выездной диагностики, то ее стоимость начинается от 2500 рублей.

Кузовной ремонт и покраска – от 6000 рублей

Покраска детали автомобиля, в среднем, обойдется в 5000 рублей, но конечная цена зависит от объема работ и сложности. Удаление вмятин и царапин без покраски, в свою очередь, выльется примерно в 1000 рублей.

Замена расходников – от 5300 рублей

Вот так на автосервисах преувеличивают объемы работ

Замена салонного, воздушного и масляного фильтров, а также замена масла, в среднем, стоит около 600 рублей (за каждый). Обновление тормозной жидкости и антифриза обойдется где-то по 1000 рублей каждое. Заправка кондиционера стоит от 1500 рублей.

Полировка и химчистка – от 7500 рублей

Полировка автомобиля, в среднем, стоит около 4500 рублей, а химчистка салона обойдется примерно в 3000 рублей.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
18.04.2024
Фото:Depositphotos
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