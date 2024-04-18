А вы знали, что вас могут оштрафовать на АЗС? Этого нельзя делать на заправке

Водителям напомнили о правилах при заезде на автозаправочную станцию

Для безопасности других участников движения автовладельцы должны неукоснительно следовать установленным правилам. Но они распространяются не только на дороги общего пользования, но и на автомобильные заправочные станции (АЗС).

Эксперты выяснили, какие нарушения недопустимы на автозаправках, и напомнили о них водителям.

Нельзя заправляться с запущенным двигателем

Это требование относится к каждой АЗС, оно связано с пожарной безопасностью из-за легкой воспламеняемости паров топлива. Пожар может возникнуть из-за старых машин с пробегом с неисправной системой зажигания. Речь идет о том, что из глушителя таких автомобилей могут вылетать искры. Современные машины имеют улучшенную выхлопную систему.

Необходимо соблюдать дистанцию

На автомобильных заправочных станциях действуют нормативы, специально введенные для повышения безопасности. Если на АЗС возникает чрезвычайная ситуация, то при соблюдении этих нормативов автомобили без проблем покинут опасную зону.

В частности, регламентом предусмотрено:

соблюдение дистанции до автомобиля, который уже заправляется или стоит в очереди, – не менее 3 метров;

соблюдение дистанции между машинами, стоящими на въезде на АЗС, – не менее 1 метра.

Нельзя нарушать ПДД

АЗС является «прилегающей территорией», но на ней тоже действуют правила дорожного движения. За их нарушение автовладельцев могут оштрафовать. В частности, к запретам относятся следующие пункты:

на АЗС запрещен сквозной проезд, разворот или поворот через ее территорию;

запрещено заезжать на территорию через участок, предусмотренный для выезда автомобилей;

запрещено превышение допустимой скорости в 5 км/ч.

Нельзя совершать пожароопасные действия

Чтобы не спровоцировать пожар на АЗС, на ее территории категорически запрещено курение, причем даже в закрытом транспортном средстве. Кроме того, нельзя набирать топливо в пластиковую тару, не предназначенную для хранения горючего. Дело в том, что пластик имеет свойство накапливать статический заряд, который, в конечном итоге, может привести к искре и последующему возгоранию.

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Источник: Тарантас ньюс