«Москвич»: обстоятельства банкротства отсутствуют

«Москвич» отверг утверждения о банкротстве, считая это атакой на свою репутацию

Автозавод «Москвич» выступил с решительным опровержением информации о его предполагаемом банкротстве, настаивая на том, что все утверждения о его финансовой несостоятельности являются ложными и нацелены на подрыв деловой репутации предприятия.

По заявлению «Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед» из Гонконга, завод «Москвич» должен компенсировать задолженность в размере 2,5 миллиона долларов за поставку пресс-форм для производства автодеталей. Однако завод утверждает, что эта информация не отражает реальное финансовое положение компании.

Причем задолжал не сам «Москвич»: спор вызван невыплатой за производство пресс-форм для кузовных деталей Renault Logan, заказанных еще фирмой Рено Россия, правопреемником которой он стал. После перехода прав на «Москвич», компания Силвер Бейзис требует компенсации именно у него.

Завод отметил, что намерен воспользоваться правом на обжалование вынесенных судебных актов в соответствии с установленным порядком.

В своем заявлении завод также подчеркнул, что ему присвоен статус промышленного комплекса по распоряжению Правительства Москвы и он является стратегическим предприятием Российской Федерации.

Поэтому считает действия иностранного контрагента недобросовестными и направленными на подрыв деловой репутации и создание ложного представления о финансовой неустойчивости АО МАЗ «Москвич», а не на урегулирование спора.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: РИА «Новости»