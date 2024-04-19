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За этот аксессуар в салоне авто вас оштрафуют — объясняем, как не нарушить закон

Водителям напомнили о штрафе за неправильный крепеж видеорегистратора в машине

За установку видеорегистратора не по правилам автовладельцу грозит штраф. Эту меру регламентирует постановление Правительства РФ от 27.05.2023 № 837 «О внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». Эксперты напомнили, в какой ситуации водителю выпишут штраф.

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Несмотря на то что видеорегистратор является полезным гаджетом, особенно если нужно доказать свою правоту в некоторых ситуациях, новая редакция Перечня неисправностей и условий, при которых невозможна эксплуатация транспортных средств, содержит пункт, запрещающий установку предметов и покрытий, ухудшающих обзорность для водителя.

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Запрещено пользоваться автомобилем, если обзор водителю на проезжую часть закрывают некоторые детали, включая различные гаджеты на лобовом стекле. В этом случае инспектор ГИБДД может выписать штраф в размере 500 рублей согласно статье 12.05 КоАП, и потребовать незамедлительно снять устройство.

В ГИБДД рекомендуют устанавливать видеорегистратор за зеркалом заднего вида или на стороне пассажира, но таким образом, чтобы он не мешал обзору при повороте направо. Не рекомендуется в принципе крепить смартфоны и навигаторы на лобовое стекло, а закреплять их на центральной консоли.

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Источник: njcar.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
19.04.2024
Фото:Wikimedia
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