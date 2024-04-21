Возвращаем автомобилю свежий вид: бюджетный способ придания блеска

Эксперт «За рулем» Емелькин рассказал, как правильно отполировать кузов автомобиля

После зимы лакокрасочное покрытие на кузовах тускнеет, а значит, пора его освежить, прибегнув к процедуре полировки. Как это сделать правильно, чтобы не повредить машине, рассказал эксперт «За рулем» Геннадий Емелькин.

Важен сам материал для полировки, отлично подойдут салфетки из микрофибры, которая не оставляет рисок на лакокрасочном покрытии.

Совет специалиста

Геннадий Емелькин, эксперт «За рулем»:

— Главная изюминка работы – в абразивной глине. Она снимает все неровности на кузове. Даже еще не обрабатывая автомобиль полиролью, мы получаем гладкое покрытие. Глина, несмотря на свое «абразивное» название, не приносит кузову повреждений. Это необходимый элемент работы.

Перед обработкой кузова его следует очистить обезжиривателем – либо Уайт-спиритом, либо бензином Галоша. Для нанесения полироли лучше всего подойдет поролоновая губка.

Следующий этап – обработка абразивной глиной. Посуху она не работает, поэтому надо предварительно смочить обрабатываемую поверхность водой. Удобнее это делать распылителем. После этого брусочком абразивной глины прямолинейными движениями, слева направо, вверх вниз проводим по кузову. Достаточно провести 3–4 раза по одному месту.

После этого нужно удалить влагу, вытерев обрабатываемое место насухо. Работа не тяжелая, но кропотливая и требующая терпения.

Следующий этап – нанесение полироли на кузов автомобиля. Речь о любой автомобильной полироли, их сейчас в магазинах представлено много, на любой вкус и кошелек.

Немного средства выдавливаем на губку, и растираем на кузове. Получаем матовую пленку, которой даем несколько минут подсохнуть. Учитываем, что у каждой полироли свое время полимеризации, делать это нужно в соответствии с инструкцией к средству.

После этого берем чистую салфетку из микрофибры и растираем поверхность до блеска.

Автомобиль к лету готов!