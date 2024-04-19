В России появится еще один китайский бренд — продажи стартуют летом

На авторынке России летом начнутся продажи нового бренда Soueast из Китая

До конца первой половины текущего года на рынке РФ начнутся продажи автомобилей китайского бренда Soueast. Дистрибуцией новинки займется российское представительство Jetour. Об этом со ссылкой на свои источники в представительстве «Джетур Мотор Рус» пишет ресурс Авто Mail.Ru.

По словам источников, в настоящее время формируется управленческая и маркетинговая команда для вывода нового бренда на рынок РФ. Причем российская команда будет функционировать независимо от менеджмента Jetour, хотя Soueast будут реализовываться и через дилерскую сеть Jetour в том числе.

Soueast DX7

История компании Soueast началась в 1995 году после слияния тайваньской CMC и ведущего производителя грузовиков и автобусов Fujian Motor Industry Group из КНР. В 2022 году Soueast заключила партнерское соглашение с Chery, концерн предоставил свою сеть дилерской дистрибуции для реализации автомобилей Soueast. Также марка производит и продает через свои центры компактные электромобили Chery.

На рынке РФ до настоящего момента бренд Soueast представлен частными продавцами и официальными дилерами, они завозят его по схеме серого импорта. Самой распространенной моделью является кроссовер Soueast DX8S по цене от 2 млн рублей. Он построен на платформе Jetour X70, а своими габаритами 4720х1900х1695 мм сопоставим со Skoda Kodiaq.

Под капотом установлен турбомотор объемомо1,5 л мощностью 156 л.с., он агрегатируется с 6-ступенчатым роботом, привод – передний. В салоне установлена мультимедийная система с шестью динамиками и дисплеем диагональю 12,3 дюйма. В Списке оснащения: климат-контроль, бесключевой доступ, камера кругового обзора, датчики слежения за полосой движения, подогрев передних сидений, мультируль, передние и задние датчики парковки.

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Источник: auto.mail.ru